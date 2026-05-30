Οι αυξήσεις σε οπωροκηπευτικά και ψάρια αδειάζουν τα πορτοφόλια των καταναλωτών
clock 08:10 | 30/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυξήσεις στις τιμές των φρούτων, των λαχανικών και των ψαριών έφερε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ο Νίκος Ρογκάκος παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, τα στοιχεία και αναφέρθηκε στην εικόνα που καταγράφει το ΙΟΒΕ για τον πληθωρισμό τροφίμων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή τα φρέσκα προϊόντα, καταγράφουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τα τυποποιημένα προϊόντα. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Την ίδια περίοδο, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια κατέγραψαν αυξήσεις 9,2%. Αντίθετα, στα επεξεργασμένα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ η αύξηση περιορίστηκε στο 0,6%.

Το βασικό ερώτημα αφορά τους λόγους για τους οποίους τα φρέσκα προϊόντα πωλούνται ακριβότερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, τέσσερις παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές: η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγή, οι διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Τιμές Οπωροκηπευτικά Ακρίβεια Πληθωρισμός Σούπερ Μάρκετ
