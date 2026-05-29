Μπόμπα: "Δεν βρίσκουμε πάντα χρόνο με τον Σάκη Τανιμανίδη, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα"

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τον Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή «Talk to Mad». Η ίδια αποκάλυψε οι δυο τους προσπαθούν πάντα να ξεκλέβουν μερικές στιγμές και να τις αφιερώσουν αποκλειστικά ο ένας στον άλλον.

«Δεν βρίσκουμε πάντα χρόνο με τον Σάκη. Δηλαδή αυτό φαίνεται ίσως πιο ουτοπικό απ’ ό,τι είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, τρέχω όλο το κομμάτι του BeWell, όλο το operation, το marketing, όλα αυτά τα κομμάτια. Είμαι συνέχεια στο γραφείο και αυτή τη στιγμή, αυτόν τον μήνα δεν παίρνουμε ανάσα», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα στην αρχή της συνέντευξής της.

«Ο Σάκης έχει τα δικά του κομμάτια, υπάρχει ένα τρέξιμο σε αυτήν τη ζωή. Σε συνδυασμό με το ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα ο χρόνος με τα παιδιά μας, όλα τα υπόλοιπα είναι όντως “μαγικός χρόνος”. Δηλαδή, δεν τον βρίσκουμε τόσο συχνά όσο φαίνεται. Προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε βδομάδα, κάθε μήνα, να βρούμε πού θα τρυπώσουμε τον χρόνο οι δυο μας, να κάνουμε κάτι. Να βγούμε μια βόλτα, να περάσουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα ταξίδι οι δυο μας», πρόσθεσε.

«Διαχωρίζουμε το ποιος παίρνει αποφάσεις σε ποιο project. Γιατί αλλιώς, πρέπει σε κάθε project να υπάρχει κάποιος που αποφασίζει. Η γνώμη του Σάκη μετράει πάρα πολύ για μένα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Άρα υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση και συμβουλή, αλλά ξέρουμε ότι σε αυτό το κομμάτι η τελική απόφαση είναι δική μου. Σε άλλα κομμάτια στα οποία συνεργαζόμαστε, ξέρουμε ότι η τελική απόφαση είναι δική του».

