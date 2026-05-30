Παγιατάκη για Μάριο Παπαγεωργίου: «Είναι από τις προβλέψεις που δεν ήθελα ποτέ να είχα κάνει»

Η Βίκυ Παγιατάκη προχώρησε σε μια φορτισμένη εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι είχε προβλέψει τον θάνατο του Μάριου Παπαγεωργίου, πολλά χρόνια πριν συμβεί το μοιραίο, όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη σε παιδική ηλικία.

«Υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό με αυτή την υπόθεση και θα στο πω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά

«Πριν χρόνια είχε έρθει η θεία του Μάριου Παπαγεωργίου σε μένα, ο Μάριος ήταν μικρός, και της είχα πει ότι στα 25 χρόνια βλέπω ένα σταμάτημα, μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του. Κι έφυγα… Και μετά έγινε ακριβώς όπως το είχα πει…Το ωροσκόπιο του Μάριου, Κριός, η Αγγελική με έχει καλέσει επανηλειμμένως να πάω στην εκπομπή να το πω. Αλλά δεν μπορούσα να το ξαναζήσω αυτό γιατί πονούσα», δήλωσε η αστρολόγος.

