Εργοτέλης: Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια η ιστορική άνοδος στην Α' Εθνική (βίντεο)

Η 30ή Μαΐου 2004 είναι γραμμένη με “χρυσά” γράμματα στην ιστορία του Εργοτέλη.

Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 22 χρόνια, εξασφάλιζε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στην Α’ Εθνική,

Ως τρίτος στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής (2003-04), ο Εργοτέλης απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικήσει την άνοδο σε αγώνα μπαράζ με τον 14ο της Α’ Εθνικής, Ακράτητο.

Image

Η ΕΠΑΕ όρισε το μπαράζ για την Κυριακή 30 Μαΐου (19:00) σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης (Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη).

Το γκολ που έκρινε το μπαράζ και έστειλε τον Εργοτέλη στην Α’ Εθνική πέτυχε ο Ζαν Μαρί Σιλά στις καθυστερήσεις.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν στο πλευρό τους περισσότερους από 2.000 φιλάθλους, οι οποίοι αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη του Εργοτέλη.

Image

Με διοικητικους παράγοντες τους Γιώργο Σουλτάτο (πρόεδρος) και Νίκο Τζώρτζογλο και τον Μύρωνα Σηφάκη στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, ο Εργοτελής έγραψε ιστορία στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας κατακτώντας την πρώτη του άνοδο στα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η σύνθεση του Εργοτέλη στο ιστορικό μπαράζ του 2004:

Μακρυδάκης, Χαραλαμπάκης (52’ Τζανετής), Σπυριδάκης, Οικονομάκης, Αργυράκης, Δημήτρης, Λαμπράκης (61’ Πίρβου), Σουτζής, Γωνιωτάκης (90+’ Γκοσποντίνοφ), Σιλά, Ογκουνσότο.

Σουλτάτος: Όλη η οικογένεια του Εργοτέλη θυμάται και γιορτάζει αυτή την ημέρα

Ο πρόεδρος της πρώτης ανόδου του Εργοτέλη, Γιώργος Σουλτάτος με ανάρτηση του για την επέτειο των 22 χρόνων από την ιστορική επιτυχία των κιτρινόμαυρων στλέκεται στο Κρητικό στοιχείο εκείνης της ομάδας και εύχεται ο Εργοτέλης να ξαναφτάσει στη Super League.

Image

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

''Σαν σήμερα 30/05/2004 ο Εργοτέλης, η ομάδα μου, η ομάδα που τόσο αγάπησα και συνεχίζω να αγαπώ, ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ά εθνική.

Ως πρόεδρος και ιδιοκτήτης εκείνης της υπέροχης ομάδας με γηγενείς παίκτες, κρητικό προπονητή και δυνατό συμβούλιο, νιώθω περήφανος που πετύχαμε ένα άθλο για τα δεδομένα της εποχής.

Οι θυσίες που κάναμε εγώ και ο Νίκος έπιασαν τόπο!

Όλη η οικογένεια του Εργοτέλη θυμάται και γιορτάζει αυτή την ημέρα.

Την αφιερώνω με πολύ αγάπη και σεβασμό στην ιστορία και στον κόσμο της.

Μακάρι να ξαναφτάσουμε σύντομα εκεί που ανήκουμε.''

Τζώρτζογλου:Μια ημερομηνία που δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μου

O Νίκος Τζώρτζογλου είχε σπουδαία συμβολή στην πρώτη άνοδο του Εργοτέλη με την ιδιότητα του μεγαλομετόχου. Στην ανάρτηση του κάνει μία αναδρομή στην ιστορική επιτυχία με αναφορά σε όλους τους πρωταγωνιστές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

''30 Μαΐου 2004 – 30 Μαΐου 2026

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Super League1.

22 χρόνια από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή της ζωής μου.

Ως ιδιοκτήτης του Εργοτέλη έζησα κάτι ανεπανάληπτο κάτι μοναδικό ενα ΟΝΕΙΡΟ.

Τεσσερα χρονια τεσσερις ανοδοι απο την Δ' Εθνικη στην Α' Εθνικη

Σαν σήμερα, με το αξέχαστο γκολ στις καθυστερησεις του αείμνηστου Ζαν Μαρί Σιλά, ο Εργοτέλης νίκησε τον Ακράτητο με 1-0 και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Super League1!!! (τοτε Α' Εθνική)

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η 30ή Μαΐου θα μου θυμίζει ότι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ομάδα. Είναι όνειρα, φιλίες, αγώνες, συγκινήσεις και άνθρωποι που πορεύονται μαζί.

Image

Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για τον Μύρωνα Σηφάκη, τον Βαγγέλη Κουτσάκη, όλους τους ποδοσφαιριστές μας, τους συνεργάτες μου Γιώργο Στειακάκη, Μανώλη Σεβαστάκη , Αλέκο Μουρτζάκη, Γιώργο Βοζικάκη, Γιώργο Σουλτάτο, Σάκη Μποβολέτη, Γιωργο Ταμιωλακη, Στέλιο Φιλιππάκη, Γιώργο Φραγκάκη, Μιχάλη Σκεπάρνη, Ντίνο Συγγενίδη,,Γιαννη Δασκαλακη, Αντώνη Κασαπάκη, Λιβερη Παλικαρη , τον κόσμο του Εργοτέλη, (και κυριωςτου ΟΦΗ) και ολόκληρης της Κρήτης που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο.

Μέσα σε τρία χρόνια, από τη Δ' Εθνική βρεθήκαμε στα σαλόνια της Super League1!!!..

Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, θυμάμαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη τους τρεις ανθρώπους που με έφεραν στον Εργοτέλη τον Ιούνιο του 1993: τον Γιώργο Ταμιωλάκη, τον Δημήτρη Γαλανό και τον αείμνηστο, ΑΚΡΙΒΟ μου φίλο, Κωστή Βενέρη. Χωρίς αυτούς, ίσως να μην είχα ζήσει ποτέ αυτό το υπέροχο ταξίδι.

Μια ημερομηνία που δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μου.''

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Κινείται για τον Μπετανκόρ του Ολυμπιακού