Πολύνεκρο τροχαίο στη Βιρτζίνια με λεωφορείο!

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 95 στην πολιτεία της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, σκορπίζοντας τον θάνατο και προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο. Ένα λεωφορείο, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε με τρομακτική ορμή πάνω σε ακινητοποιημένα και βραδυπορούντα οχήματα, μετατρέποντας τον δρόμο σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός είναι δραματικός, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ άλλοι 34 μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα κοντινότερα νοσοκομεία της περιοχής.







Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πολιτείας, το βαρύ όχημα καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε έξι επιβατικά αυτοκίνητα. Στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, καθώς οι οδηγοί επιβράδυναν αναγκαστικά λόγω προγραμματισμένων έργων συντήρησης που εκτελούνταν στο ρεύμα προς τα νότια. Για άγνωστο λόγο, ο οδηγός του λεωφορείου δεν αντελήφθη έγκαιρα τη μείωση της ταχύτητας των προπορευόμενων οχημάτων, με αποτέλεσμα να μην πατήσει ποτέ φρένο και να επέλθει η μοιραία σύγκρουση.

Όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, και τα πέντε θύματα ήταν επιβάτες των αυτοκινήτων που δέχτηκαν το φονικό πλήγμα από το λεωφορείο. Η κατάσταση στα επείγοντα των νοσοκομείων παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τρεις από τους 34 τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας με σοβαρότατα τραύματα και δίνουν σκληρή μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του λεωφορείου, το αν επρόκειτο για τουριστικό ή σχολικό, καθώς και ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό.







Οι αξιωματικοί της τροχαίας έχουν αποκλείσει το σημείο και συλλέγουν στοιχεία, ενώ αναμένεται η απαγγελία βαρύτατων κατηγοριών κατά των υπευθύνων μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια του σοκαριστικού δυστυχήματος.







A bus struck six vehicles on I-95 South in Stafford County early Friday morning, leaving five people dead and dozens more injured, according to Virginia State Police (VSP).







