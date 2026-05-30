Ο Θανάσης Αλευράς θυμάται την αντίδραση του πατέρα του όταν έμαθε για την υποκριτική
clock 15:00 | 30/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Θανάσης Αλευράς είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη που θα μεταδοθεί αυτή την Κυριακή, στις 17:20 στο MEGA. Ο γνωστός ηθοποιός επιστρέφει στις αφετηρίες του και αποκαλύπτει καθοριστικές στιγμές από την προσωπική του διαδρομή

Μια μέρα, η μητέρα του, με την ανησυχία κάθε γονιού μήπως ο γιος της ανακάλυψε κάποιο πιο «πονηρό» ανάγνωσμα, αποφάσισε να τσεκάρει τι κρύβεται κάτω από το μαξιλάρι του. Αντί όμως να βρει κάτι «απαγορευμένο», αντίκρυσε ένα θεατρικό σύγγραμμα που ο μικρός Θανάσης είχε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη του σχολείου του. Η «προθεσμία» επιστροφής μάλιστα έληγε εκείνη τη μέρα και εκείνος το κρατούσε σαν θησαυρό, με σκοπό να το επιστρέψει για να πάρει το επόμενο.

Η μητέρα μετέφερε το νέο της ανακάλυψης στον πατέρα του: «Ο γιος μας θα γίνει θεατρίνος», του είπε.

Η αυθόρμητη αντίδρασή του έκλεινε μέσα της όλη την αποδοχή που χρειάζεται ένα παιδί: «Καραγκιόζης θα γίνεις; Μαζί σου, ό,τι θέλεις», του είπε, δίνοντάς του το «πράσινο φως» να κυνηγήσει το όνειρό του.

