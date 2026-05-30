Λατινοπούλου: "Πάρτι" και ασύμμετρη εισβολή λαθρομεταναστών με τις ευλογίες της κυβέρνησης

Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, με εκατοντάδες αφίξεις να καταγράφονται μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, έχει πυροδοτήσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ», Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «ασύμμετρη εισβολή» και ένα ανεξέλεγκτο «πάρτι» παράνομων μεταναστών. Με αφορμή τις μαζικές αποβιβάσεις σε νησιά και στρατηγικά σημεία της χώρας, η κ. Λατινοπούλου καταγγέλλει την πλήρη κατάρρευση της φύλαξης των συνόρων και την ύπαρξη ενός συστήματος που κερδοσκοπεί εις βάρος της εθνικής ασφάλειας.

Η δήλωση της κ. Λατινοπούλου

Η εισβολή λαθρομεταναστών στη χώρα μας συνεχίζεται σε καθημερινή βάση, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί χωρίς ουσιαστική παρέμβαση μια κατάσταση που εδώ και χρόνια έχει υπερβεί τα όρια αποτελεσματικού ελέγχου.

Μόνο χθες, περισσότεροι από 800 λαθρομετανάστες εισέβαλλαν στη χώρα μας, με τουλάχιστον 600 να καταφθάνουν στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας ότι οι λαθρομεταναστευτικές ροές όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά εντείνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Το νησί δέχεται ασφυκτική πίεση, οι τοπικές κοινωνίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου και οι αρμόδιες αρχές καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια κατάσταση που έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.

Κι όμως, την ώρα που η Κρήτη δέχεται ένα πρωτοφανές κύμα αφίξεων, ο Υπουργός Μετανάστευσης επιδίδεται σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα - μεγαλοπρεπείς δηλώσεις. Ενώ εκατοντάδες άνθρωποι αποβιβάζονται καθημερινά στα νότια παράλια της χώρας, η Κυβέρνηση και ο κύριος Πλεύρης παραμένουν απόντες, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισης, με πλήρη απραξία και με τις γνωστές εξαγγελίες για “σκληρά μέτρα”.

Εδώ και 1 χρόνο που έχει αναλάβει ο κ.Πλεύρης, τον ακούμε μόνο να γαβγίζει με “σκληρά μέτρα” και στην πράξη νιαουρίζει.

Για μια φορά επιτέλους, κάντε έστω και κάτι πράξη!

Η ελληνική κοινωνία υφίσταται καθημερινά τις συνέπειες της κυβερνητικής ανεπάρκειας και μιας πολιτικής που, στην πράξη, αδυνατεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των συνόρων της χώρας.

Τα κυκλώματα διακινητών συνεχίζουν ανεμπόδιστα τη δράση τους, με τελικό προορισμό τα ελληνικά νησιά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ.Πλεύρης παραμένουν στα επικοινωνιακά παιχνίδια για τους τίτλους.

Η αποτρεπτική πολιτική είναι ανύπαρκτη, παρά τις γνωστές διαδρομές που ακολουθούν οι λαθροδιακινητές και η χώρα εξακολουθεί να δέχεται κύματα εισβολέων, χωρίς έγγραφα και χωρίς γνώση του ιστορικού τους.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες φορολογούμενοι χρεώνονται το κόστος μιας κατάστασης που διαιωνίζεται χωρίς τέλος.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως ξενοδοχείο λαθρομεταναστών για λογαριασμό της Ευρώπης.

Απαιτούμε άμεσα:

•⁠ ⁠Αυστηρό και αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων.

•⁠ ⁠Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής όσων δεν δικαιούνται άσυλο.

•⁠ ⁠Μηδενική ανοχή στα κυκλώματα λαθροδιακινητών.

•⁠ ⁠Πραγματική αποτρεπτική πολιτική αντί για επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Οι Έλληνες αξίζουν μια χώρα ασφαλή, κυρίαρχη και με αυτοπεποίθηση. Μια χώρα που προστατεύει τα σύνορά της, διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και υπηρετεί κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα των πολιτών της.

