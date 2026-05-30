Η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε ότι η κόρη της θέλει αδελφάκι

Μία προσωπική εξομολόγηση αποφάσισε να κάνει η Μαρία Ηλιάκη, αποκαλύπτοντας ότι η κορούλα της, Κατερίνα, τής ζήτησε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι.

«Παιδιά τι κάνετε; Αρχικά, τι ζέστη είναι αυτή; Δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν μου αρέσει, δεν είναι και ο χαρακτήρας μου άλλωστε… Αλλά κάνει πάρα πολύ ζέστη.

Λοιπόν, θέλω να σας πω το θεϊκό που μου είπε χθες η κόρη μου. Μου λέει “μαμά, θες να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι;”. Κόντεψα να πνιγώ, αρχικά, όχι στo να υιοθετήσουμε, αλλά στο άλλο ένα παιδάκι, γιατί όπως σας έχω πει πια δεν έχω κουράγιο. Μακάρι να ήμουν μικρότερη, δεν είμαι όμως. Της λέω “Κατερινάκι μου πως το σκέφτηκες αυτό;”.

“Να”, μου λέει “μου είπε η φίλη σου η Ελένη” – έχω μία φίλη που είναι πολύ καλές φίλες με την Κατερίνα – “ότι αν δεν μπορέσει να κάνει παιδάκι θα υιοθετήσει ένα… Τι σημαίνει, μαμά, υιοθετώ;”. Της τα είχε πει και η Ελένη, της τα εξήγησα και εγώ…

Τέλος πάντων, το λύνουμε αυτό το θέμα», είπε σε ανάρτησή της.

«Αφού λοιπόν της εξηγώ και καταλαβαίνει. Στεναχωριέται πώς κάποια παιδάκια δεν έχουνε μαμά και μπαμπά και τέλος πάντων ανοίγουμε διάφορες κουβέντες. Μου λέει, στο τέλος της κουβέντας, “μαμά άκου, αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, θα κάνεις άλλο ένα”.

“Αλήθεια”, της λέω, “μπράβο, ωραία η λύση σου”. Λέω “κοίτα να δεις ρε συ πώς σκέφτονται τα παιδιά”, είναι απίστευτο. Τι ατάκες μπορούν να σου πουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, να κάνεις άλλο ένα», συμπλήρωσε.

