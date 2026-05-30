Θρίλερ στην Τουρκία: Βυθίστηκε «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβάτες – Πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν 148 επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί Βρετανοί τουρίστες, όταν το «πειρατικό» πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν άρχισε να βυθίζεται ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, αναγκάζοντάς τους να πηδήξουν στη θάλασσα για να σώσουν τη ζωή τους.

Το τουριστικό πλοίο «Big Boss Diamond», το οποίο πραγματοποιούσε ημερήσια κρουαζιέρα, άρχισε να μπάζει νερά ανοιχτά των ακτών του Paradise Island (Νησί του Παραδείσου), κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας.

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή που οι τουρίστες πηδούν έντρομοι στο νερό, καθώς το πλοίο αρχίζει να παίρνει επικίνδυνη κλίση προς τη μία πλευρά.

Μέσα σε διάστημα μίας ώρας, το πλοίο είχε βυθιστεί εντελώς, αναφέρει η Daily Mail, με μεταγενέστερα πλάνα να δείχνουν μόνο τα πανιά του να εξέχουν από την επιφάνεια του νερού, περιτριγυρισμένο από συντρίμμια και άλλα παραπλέοντα σκάφη.

Το «Big Boss Diamond» είχε αποπλεύσει νωρίτερα σήμερα από τη Μαρμαρίδα για την καθιερωμένη ημερήσια περιήγησή του. Το πλοίο άρχισε να βυθίζεται κοντά στον γραφικό κόλπο Ακβάριουμ και οι τουρκικές ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Συνολικά 148 επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους και 20 παιδιά, αναγκάστηκαν να βουτήξουν στα νερά της Μεσογείου. Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή.

Η επίσημη τοποθέτηση των αρχών

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης της Μούγλα, της επαρχίας όπου σημειώθηκε το ατύχημα, ανέφερε: «Μετά την αναφορά του περιστατικού, ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή συντόνισαν την εκκένωση των πολιτών μας που επέβαιναν στο πλοίο, με την υποστήριξη παραπλεόντων σκαφών».

«Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας. Οι εκκενωθέντες πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή».

Η απάντηση της εταιρείας

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του «Big Boss Diamond» προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Αγαπητοί προσκεκλημένοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ρωτάτε και ανησυχείτε για εμάς».

«Είμαστε όλοι ασφαλείς και καλά στην υγεία μας».

«Μέχρι να αποκατασταθεί το Big Boss Diamond, θα συνεχίσουμε τις θαλάσσιες εκδρομές μας με το Big Boss Yagna», σημείωσε.

Οι ανέμελες στιγμές πριν το ατύχημα

Το πλοίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yagna Tourism, η οποία περιγράφει το «Big Boss Diamond» ως το μεγαλύτερο πειρατικό πλοίο στην Τουρκία.

Στις διαφημίσεις της μάλιστα σημειώνει ότι «όταν τα παιδιά παίζουν στον παιδότοπο, οι γονείς μπορούν να κάνουν πάρτι στον επάνω όροφο».





Το πλοίο χαρακτηρίζεται ως ένα «οικογενειακό σκάφος για πάρτι», όπου με εισιτήριο μόλις 41 ευρώ, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν απεριόριστη μπύρα, κοκτέιλ και κρασί, ενώ προσφέρεται επίσης κυνήγι θησαυρού και μουσική από DJ.

Πλάνα από προηγούμενες εκδρομές του σκάφους δείχνουν τουρίστες να χορεύουν στο κατάστρωμα.

