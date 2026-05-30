Η Λυρική ταξιδεύει στην Κρήτη: Ροδινός - "Ο θρυλικός λυράρης" στη Λίμνη Αγίου Νικολάου

Η μουσικοθεατρική παράσταση-ντοκουμέντο «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης»

παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή

την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

στη λίμνη του Αγίου Νικολάου

. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας «Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα»

(και ειδικότερα στην Κρήτη).

Ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.

Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του, τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ροδινός στη μουσική παράδοση.

«Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή.

Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι, να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο, με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα, από όντα νυχτόβια.

Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω, μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει.

Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες, πικρές, ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του, γεμάτες πόνο και παράπονο, αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ».

Ώρα :21:00

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου

Είσοδος ελεύθερη

