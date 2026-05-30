Από το έπος της Κρήτης στον Ιερό Βράχο: Οι δύο πράξεις που γκρέμισαν το μύθο του ανίκητου Άξονα

Tη νύχτα της 30ης προς την 31η Μαΐου 1941 δύο ψυχωμένοι νέοι, ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος, βάσει ενός καλά μελετημένου σχεδίου, ανέβηκαν από ένα αρχαίο πέρασμα στην Ακρόπολη και υπέστειλαν την τεράστια πολεμική σημαία του Γ’ Ράιχ με τον αγκυλωτό σταυρό. Η ημερομηνία της κορυφαίας αυτής αντιστασιακής πράξης δεν επελέγη τυχαία: ήταν η νύχτα που οι Γερμανοί γιόρταζαν την πύρρειο νίκη τους στη Μάχη της Κρήτης μετά από την ηρωική παλλαϊκή Αντίσταση των Κρητών και «οι πρώτοι παρτιζάνοι της Ευρώπης» (κατά τον Ντε Γκωλ) ήθελαν να στείλουν παντού ένα σαφές μήνυμα ότι ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό και το φασισμό ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ότι η Αντίσταση θα νικήσει τη βαρβαρότητα! Και το πέτυχαν!

Μέσα σε λίγες μέρες η είδηση δημοσιεύθηκε στα κορυφαία έντυπα όλου του κόσμου αναπτερώνοντας το ηθικό των λαών της κατεχόμενης Ευρώπης. Η μαγική νύχτα στην Ακρόπολη σε συνδυασμό με τον παλλαϊκό ξεσηκωμό της Μάχης της Κρήτης οδήγησε χιλιάδες νέους στην απόφαση να πολεμήσουν τους φασίστες κατακτητές και γέννησε το Κίνημα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Λαϊκής Αντίστασης, που συνέβαλε καθοριστικά στη συντριβή του ναζισμού και του φασισμού.

Για την ανυπότακτη στάση του, από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Κατοχής, ο Ελληνικός Λαός πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίματος και υπέστη σε όλη της την έκταση τη ναζιστική και φασιστική θηριωδία. Ο πληθυσμός της Ελλάδας αποδεκατίστηκε από τον μεθοδικά σχεδιασμένο λιμό της Κατοχής, τις μαζικές σφαγές αμάχων, τα καταναγκαστικά έργα, τα βασανιστήρια. Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας εξολοθρεύθηκε. Χίλια επτακόσια εβδομήντα χωριά και περισσότερα από τετρακόσιες χιλιάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι παραγωγικές και κοινωνικές υποδομές της χώρας μας καταστράφηκαν ολοσχερώς, ο εθνικός μας πλούτος συστηματικά ληστεύθηκε και λεηλατήθηκε. Αρχαιολογικοί και άλλοι πολιτιστικοί θησαυροί ανυπολόγιστης αξίας φυγαδεύτηκαν στο Γ’ Ράιχ, ενώ μοναδικής αξίας μνημεία υπέστησαν βαρύτατες καταστροφές. Η χώρα μας έζησε μία ανείπωτη τραγωδία, στα όρια της γενοκτονίας.

Κι όμως, ογδόντα ένα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τριάντα έξι χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, καθολικός διάδοχος του Γ΄ Ράιχ, καταπατώντας μάλιστα την ίδια της την υπογραφή στη Συνθήκη του Λονδίνου, αρνείται να εκπληρώσει τις απαράγραπτες υποχρεώσεις της για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα. Επιχειρεί μάλιστα με τα τριάκοντα αργύρια των γερμανικών ιδρυμάτων να πλαστογραφήσει την Ιστορία, να εκμαυλίσει συνειδήσεις και να ενταφιάσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.

Ματαιοπονεί! Η Ιστορία της Κατοχής έχει γραφτεί με το αίμα του Ελληνικού Λαού και δεν παραχαράσσεται! Οι αξιώσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Ο Ελληνικός Λαός ΑΠΑΙΤΕΙ και δεν επαιτεί τις γερμανικές οφειλές.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση με την υποστήριξη όλων των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων να υλοποιήσει το ιστορικό ψήφισμα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019, που αποτυπώνει με τον πιο επίσημο τρόπο την ενότητα και την αποφασιστικότητα του Ελληνικού Λαού υπέρ της μεθοδικής και σθεναρής διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών.

Καλούμε την Ο.Δ.Γ. να εγκαταλείψει τις επιθετικές της ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, μέσω των περιβόητων γερμανικών ιδρυμάτων και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Δημοκρατία για τη δίκαιη επίλυση του μείζονος αυτού ζητήματος, πράξη που θα αποβεί ωφέλιμη και για τις δύο χώρες.

(Μανόλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας)

Η σπουδαία αντιστασιακή πράξη των Μανώλη Γλέζου και Λάκη Σάντα αποτελεί φωτεινό ορόσημο στη διαχρονική πάλη του ανθρώπου ενάντια στον φασισμό. Οι δύο εμβληματικοί αγωνιστές και όλοι οι αγωνιστές της Εθνικής μας Αντίστασης, που παρέμειναν ασυμβίβαστοι και ανιδιοτελείς μέχρι το τέλος της ζωής τους, πέρασαν στην αθανασία και αποτελούν πηγή έμπνευσης και θάρρους στους λαούς και τα έθνη που αντιστέκονται στη βαρβαρότητα και παλεύουν για Εθνική Ανεξαρτησία, Δημοκρατία, Ειρήνη και Δικαιοσύνη.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

