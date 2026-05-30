Νέα Αριστερά: Προς διάλυση η Κ.Ο - Μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη, την επομένη του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωση τους, μετά από τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις που έλαβαν χώρα στα μέσα της εβδομάδας.

Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν οι Σία Αναγνωστόπουλου και Μερόπη Τζούφη.

Κατόπιν αυτού, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, αλλά κατά πληροφορίες του «ΘΕΜΑΤΟΣ», οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν θα ανοίξουν άμεσα τα χαρτιά τους.

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ





Την ίδια ώρα αλυσιδωτές εξελίξεις πυροδοτεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) υπό τον Αλέξη Τσίπρα, επιταχύνοντας ραγδαία τα διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι μόνο η επισημοποίηση της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και η έντονη κινητικότητα που ο ίδιος επιδεικνύει, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω το κομματικό του παρελθόν. Μετά το Θησείο, εκδήλωση για τη «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα» διοργανώνει την Τρίτη 2 Ιουνίου το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού και ενώ οι σύντροφοι του μέχρι πρόσφατα ετοιμάζονται για στιγμές… σκληρού ροκ στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που θα συνέλθει στις 6 Ιουνίου.

Μολονότι ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την… ΕΛΑΣ εμφανίστηκε αμετακίνητος από την προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών, συμπεριλαμβάνοντας και τον Αλέξη Τσίπρα και προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες προς την πλευρά του, εντούτοις η υπομονή πολλών κορυφαίων στελεχών φαίνεται να έχει εξαντληθεί με πρώτη του Παύλου Πολάκη. Ήδη, ο ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων έδωσε ένα πρώτο σήμα των όσων θα ακολουθήσουν, εξαπολύοντας βολές προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για «αφωνία» την επόμενη της ίδρυσης της ΕΛΑΣ, ενώ «τελειώσανε τα comme il fault» προειδοποιούν οι εσωκομματικοί υποστηρικτές του, οι οποίοι προβλέπουν… θερμοκρασίες καύσωνα στην επικείμενη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά Πολάκη θα αιτηθεί ν αλλάξει άρδην η στρατηγική του κόμματος απορρίπτοντας τις… προοδευτικές συνεργασίες μετά την στάση του Αλέξη Τσίπρα, ανατρέποντας την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Και παράλληλα, ζητούμενο θα αποτελέσει η άμεση προετοιμασία του κόμματος για τις επόμενες εθνικές εκλογές, με την συγκρότηση εκλογικής επιτροπής επί τόπου, την εξεύρεση δυνητικών συμμάχων, αλλά και την άμεση κατάρτιση ψηφοδελτίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν δυνητικές συμμαχίες σε πρόσωπα και κινήσεις που έχουν αναφερθεί στην συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου περιέγραψε στον Αθήνα 9.84 ο Μάρκος Χατζησάββας, στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ως προς τις συνεργασίες με προσωπικότητες κινούνται και αλλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Υπέρ της άμεσης εκλογικής προετοιμασίας τάσσεται, κατά πληροφορίες, και ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, καθώς φέρεται να εκτιμά ότι η εκλογική ανασυγκρότηση του κόμματος θα ενισχύσει την όποια πιθανότητα εκλογικών συνεργασιών, ασκώντας ευθέως κριτική κατά του Σωκράτη Φάμελλου. «Τον Μάρτιο, στην Κεντρική Επιτροπή ψηφίσαμε μία πολιτική. Έχουν υπάρξει επικοινωνίες; Έχουν υπάρξει διαβουλεύσεις;» διερωτήθηκε στο ERTNEWS ο Νίκος Παππάς συμπληρώνοντας πως «περιμένω να ακούσω τον Σωκράτη Φάμελλο το πώς θα προετοιμαστούμε για την επικείμενη εκλογική μάχη. Διότι τα κόμματα, είτε καταφέρνουν να οικοδομήσουν συμμαχίες είτε όχι, προετοιμάζονται για τις εκλογές. Αυτό είναι το αυτονόητο». Ο ίδιος, μάλιστα, εξαπέλυσε βέλη κατά των συναδέλφων του βουλευτών που ετοιμάζονται να μεταγραφούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άποψη που συμμερίζεται και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου, η οποία υποστήριξε στον ΣΚΑΪ πως “με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛ.Α.Σ, τα ψέματα τέλος. Τέλος οι δικαιολογίες ορισμένων αιρετών του Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες”.

Ραντεβού τη δεύτερη Κυριακή





Την ίδια στιγμή, πάντως, πάνω στο τραπέζι των μυστικών συζητήσεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραμένει το ενδεχόμενο να επιδιώξουν την ανάδειξη ενός άλλου προσώπου ως επικεφαλής τυχόν συμμαχικού φορέα που θα συμπεριλαμβάνει την Κουμουνδούρου, με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και άλλα πρόσωπα να κερδίζουν έδαφος μεταξύ των συζητήσεων, ακόμη και αν οι ενδιαφερόμενοι δεν συναινούν, σε ορισμένες περιπτώσεις. Το ενδεχόμενο, ωστόσο, να οδηγήσει στην εκλογική κούρσα έναν “ΣΥΡΙΖΑ+” ένα πρόσωπο πέραν του Σωκράτη Φάμελλου θα έφερνε πιο κοντά την συνεργασία αυτού του σχήματος με την ΕΛΑΣ στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, καθώς δεν είναι λίγοι στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όσοι θεωρούν δυνατή μια τέτοια... συμπαράταξη.

Σε κάθε περίπτωση, οι εσωκομματικοί συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή έχουν μεταβληθεί άρδην και δεν είναι αναγκαστικά υπέρ της σημερινής ηγετικής ομάδας υποστηρίζουν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη, που δεν προσανατολίζονται σε μια πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελλου, εκτός και αν τελικά αυτή εκφραστεί με την αποδοκιμασία της εισήγησής του, που με τις νέες συνθήκες τη θεωρούν εξαιρετικά πιθανή.

