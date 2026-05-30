Ηράκλειο - Παρουσίαση βιβλίου: "Οδηγίες Χρήσης για μια ελπιδοφόρα εποχή νοημοσύνης"

Η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου «2049: Οδηγίες Χρήσης για μια Ελπιδοφόρα Εποχή Νοημοσύνης» του Δημήτρη Δημητριάδη από τις εκδόσεις Key Books παρουσιάζεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στο Ibis Styles Heraklion Central, στο Ηράκλειο Κρήτης με δωρεάν είσοδο.

Για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, ο futurist, συγγραφέας και keynote speaker Δημήτρης Δημητριάδης ανοίγει μια δημόσια συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη γεωπολιτική, το μέλλον της εργασίας και τις τεχνολογίες που ήδη αναδιαμορφώνουν τον κόσμο μας.

“Ο κόσμος που γνωρίζαμε δεν κατέρρευσε. Απλώς έγινε υπόστρωμα. Και αυτό το βιβλίο είναι ο χάρτης για ό,τι χτίζεται πάνω του.” Η αναθεωρημένη έκδοση του «2049» (Μάιος 2026) αναλύει πώς μέσα σε μόλις τρία χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίστηκε ριζικά: από εργαλείο σε γεωπολιτικό όπλο, από chatbot σε αυτόνομο πράκτορα, από εφαρμογή σε κρίσιμη υποδομή. Παράλληλα, χαρτογραφεί τη σύγκλιση ΤΝ, blockchain, διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή και βιοτεχνολογίας, με κεντρικό επιχείρημα ότι η αβεβαιότητα δεν είναι εχθρός της προόδου, αλλά προϋπόθεσή της. Σύμφωνα με το World Economic Forum, το 44% των βασικών δεξιοτήτων κάθε εργαζομένου θα αλλάξει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο αναδεικνύει την AI Literacy ως μία από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες της εποχής.

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

• Δημήτρης Δημητριάδης – Futurist, συγγραφέας και keynote speaker • Ειρήνη Γωνιανάκη – Founder of Envisions Hub

• Γιάννης Φαρσάρης – Συγγραφέας και καθηγητής Πληροφορικής

Image

Ποιος είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης

Ο Δημήτρης Δημητριάδης είναι ειδικός στη στρατηγική προόραση (Futurist), συγγραφέας και keynote speaker. Είναι συνιδρυτής και CIO της TheFutureCats Advisory, εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε το 2018, καθώς και δημιουργός της πλατφόρμας Cogniveil.ai. Έχει αναπτύξει τη μέθοδο Tri-Scope Synthesis, ένα πλαίσιο στρατηγικής προόρασης που συνδυάζει κριτική, εκθετική και μελλοντοστραφή σκέψη σε μία ενιαία προσέγγιση λήψης αποφάσεων.

Είναι ερευνητής στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης και μέλος του Association of Professional Futurists από το 2016. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε περισσότερες από 74 χώρες και 4 ηπείρους, σε διοργανώσεις όπως TEDxBerlin, South by Southwest, Delphi Economic Forum και σε events για διεθνή brands και οργανισμούς όπως HP, Intel, AMD, AstraZeneca, Sanofi, L'Oréal, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το U.S. Department of State. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή μέσα όπως El País, Fortune και Εθνικός Κήρυκας.

Διεθνείς αναφορές για το «2049» El País «Αυτό είναι το αντίδοτο στον πανικό της εποχής μας.» National Herald «Το βιβλίο που μετατρέπει την αβεβαιότητα σε πλεονέκτημα.» Νίκος Χρηστάκης, Managing Director HP Greece & Cyprus «Ένα βιβλίο που σε αναγκάζει να σκεφτείς διαφορετικά για όλα όσα έρχονται.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Ένας 16χρονος πίσω από κλοπές ηλεκτρικών πατινιών

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη -Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Πάνω από 700 άτομα τα τελευταία 24ωρα