Μυστράς: Το Παλάτι των Δεσποτών ανοίγει ξανά μετά από 42 χρόνια (βίντεο)

Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς στην Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή. Το Παλάτι των Δεσποτών στον Μυστρά, έπειτα από δεκαετίες εργασιών αποκατάστασης και αναστήλωσης, υποδέχεται ξανά επισκέπτες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με το σπουδαιότερο σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα της χώρας.

Χτισμένος στις πλαγιές του Ταϋγέτου, ο Μυστράς υπήρξε το σημαντικότερο πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό κέντρο του βυζαντινού Μορέως. Η καστροπολιτεία εξελίχθηκε σε μια από τις τελευταίες μεγάλες εστίες του Βυζαντίου, λίγο πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Στην καρδιά της βρίσκεται το Παλάτι των Δεσποτών, το διοικητικό και πολιτικό κέντρο της περιοχής. Από εδώ κυβερνούσαν οι δεσπότες του Μορέως, ενώ στους χώρους του έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν προσωπικότητες που σημάδεψαν τις τελευταίες δεκαετίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Το συγκρότημα αποτελεί μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για ένα απλό αρχαιολογικό κατάλοιπο, αλλά για το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανάκτορο τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ιστορία όσο και για τον πολιτιστικό τουρισμό.

Οι εργασίες αποκατάστασης διήρκεσαν πολλά χρόνια και περιλάμβαναν εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης, στερέωσης και ανάδειξης των κτιρίων. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε χώρους που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν απρόσιτοι, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και της λειτουργίας του παλατιού κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Η επαναλειτουργία του Παλατιού των Δεσποτών αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τον Μυστρά, έναν προορισμό που ήδη συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Για τον ταξιδιώτη, η εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στην επίσκεψη ενός ιστορικού μνημείου. Η θέα προς τη λακωνική πεδιάδα, τα λιθόστρωτα μονοπάτια της καστροπολιτείας, οι βυζαντινές εκκλησίες και η αίσθηση ότι περπατά κανείς σε μια «παγωμένη» στον χρόνο πόλη δημιουργούν ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν.

Το άνοιγμα του Παλατιού των Δεσποτών αποτελεί ίσως την σημαντικότερη πολιτιστική εξέλιξη που έχει γνωρίσει ο Μυστράς τα τελευταία χρόνια και έναν ακόμη λόγο για να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

