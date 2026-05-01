Σε δάγκωσε φίδι; Δες τι πρέπει να κάνεις

Η φύση, οι εκδρομές και το camping είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες του καλοκαιριού. Ωστόσο, ειδικά στην ύπαιθρο και σε ορεινές περιοχές, χρειάζεται προσοχή καθώς πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ενός δαγκώματος από φίδι.

Μπορεί να ακούγεται σαν σπάνιο σενάριο, όμως όταν βρισκόμαστε σε χωράφια, βουνά ή περιοχές με πυκνή βλάστηση, δεν είναι απίθανο να συμβεί. Το σημαντικότερο σε μια τέτοια περίπτωση είναι να αποφύγουμε τον πανικό και να κινηθούμε άμεσα και ψύχραιμα.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι κλήση στο ΕΚΑΒ ή άμεση επικοινωνία με γιατρό, ενώ καλό είναι να εξεταστεί και η ανάγκη αντιτετανικού ορού, εφόσον δεν υπάρχει πρόσφατη κάλυψη.

Αν υπάρχει αιμορραγία, προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε, χωρίς όμως να πιέζουμε υπερβολικά το σημείο. Παράλληλα παρακολουθούμε το τραύμα για πιθανό πρήξιμο, κοκκίνισμα, έντονο πόνο ή άλλα σημάδια μόλυνσης.

Σημαντικό είναι επίσης να αφαιρεθούν άμεσα δαχτυλίδια, ρολόγια ή άλλα κοσμήματα, καθώς το πρήξιμο μπορεί να γίνει έντονο και να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα.

Πώς ξεχωρίζει κανείς ένα πιθανώς δηλητηριώδες δάγκωμα; Συνήθως τα μη δηλητηριώδη φίδια αφήνουν μια σειρά μικρών σημαδιών από δόντια. Αν όμως διακρίνονται δύο πιο βαθιές τρύπες ή έντονα σημάδια από «κυνόδοντες», τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το φίδι να ήταν δηλητηριώδες και απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση δαγκώματος:

Κρατάμε το θύμα ήρεμο και περιορίζουμε τις κινήσεις του

Δίνουμε νερό εφόσον έχει τις αισθήσεις του

Καθαρίζουμε προσεκτικά την περιοχή με αντισηπτικό

Καλούμε αμέσως το 166

Παρακολουθούμε την αναπνοή και τη γενική του κατάσταση

Αν υπάρχει ειδική αντλία αναρρόφησης δηλητηρίου και γνωρίζουμε τη σωστή χρήση της, τη χρησιμοποιούμε άμεσα

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η γρήγορη αντίδραση και η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο είναι τα πιο σημαντικά βήματα μέχρι να αναλάβουν οι γιατροί.

