Κρήτη: Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Ιουνίου η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στις 18:30 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1.Παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132 Μν στις Θέσεις «ΠΕΖΑ» (ισχύος 792 Μν) και «ΚΕΦΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» (ισχύος 52β Μν) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου, με φορέα έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΠΕZΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 1ΚΕ & Α1ΟΛ1ΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων, ελάχιστων αποστάσεων και όρων δραστηριοποίησης πωλητών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου) σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4849/2021 και 5297/2026

