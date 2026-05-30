Πόλο: Πρωταθλητής για 14η σερί χρονιά ο Ολυμπιακός με "sweep" επί του Παναθηναϊκού

Τον 14ο συνεχόμενο τίτλο της κατέκτησε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών του Ολυμπιακού, επικρατώντας 17-12 του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 3-0 επί του «τριφυλλιού» στους τελικούς των πλέι-οφ, ολοκλήρωσαν τη φετινή Waterpolo League με το απόλυτο νικών σε 27 αγώνες και πανηγύρισαν το 39ο πρωτάθλημά τους (από το 1928, έτος ίδρυσης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας) και το 30ο από την καθιέρωση της Α1 κατηγορίας, το 1987.

Αφού ολοκλήρωσε τις εγχώριες υποχρεώσεις του με το ένατο διαδοχικό νταμπλ, το πειραϊκό συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στο final-4 του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα, από 11 έως 13 Ιουνίου.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σπριντ και άνοιξε το σκορ με ξαφνικό σουτ του Χαλυβόπουλου, μόλις εννέα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού, όμως αυτό ήταν το μοναδικό γκολ που σημείωσε στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι ήταν επιβλητικοί σε άμυνα και επίθεση, πραγματοποίησαν ένα από τα καλύτερα ημίχρονά τους στη φετινή σεζόν και πέτυχαν σερί 9-0 (!), βάζοντας γερά θεμέλια νίκης.

Οι «πράσινοι» έκαναν με τη σειρά τους ένα μικρό 3-0 (9-4) και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι τη σχετική χαλάρωση του Ολυμπιακού, μείωσαν σε 12-9, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Το παιχνίδι ξαφνικά απέκτησε ενδιαφέρον και ένταση, όμως ο Παναθηναϊκός δεν πλησίασε ποτέ περισσότερο και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα στη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4

Διαιτητές: Αχλαδιώτης, Πολυχρονόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης 1, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Δ. Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 4, Μάρκογλου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 2, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

