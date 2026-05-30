ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητήθηκε στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου
clock 20:37 | 30/05/2026
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού προκειμένου να συζητηθεί ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεδρίασε στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Λότζια.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η πόλη μας» Μαρίνος Παττακός, η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη και οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Τσατσάκης, Νίκος Γιαλιτάκης και Γιώργος Καραντινός.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν κεντρικά ζητήματα του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης έως και τις 4/6 και έχει προκαλέσει προβληματισμό για το μέλλον των Δήμων της χώρας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν τις απόψεις τους επί των σημαντικότερων αλλαγών που φέρνει ο νέος Κώδικας ο οποίος αναμένεται, με τη μορφή σχεδίου νόμου, να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του Ιουνίου.

Όπως αποφασίστηκε, η Επιτροπή θα φέρει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου κείμενο με τις κοινές προτάσεις και θέσεις μέσω των οποίων θα αναγνωρίζεται η χρησιμότητα της κωδικοποίησης που φέρνει ο νέος Κώδικας, αλλά κυρίως θα εκφράζεται η έντονη ανησυχία για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων της χώρας την επόμενη μέρα. 

Η Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» αν και κλήθηκε, δεν συμμετείχε στην Επιτροπή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26/5.

