Ισοπαλία με την Κροατία για την Εθνική Ελπίδων - Έπαιξαν αλλαγή οι Αποστολάκη και Κωστούλας του ΟΦΗ΄λ

Η Εθνική Ελπίδων ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, στο τελευταίο της φιλικό στο πλαίσιο προετοιμασίας της ενόψει των επίσημων αγώνων τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Χρόνο συμμετοχής πήραν δύο ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Γιάννης Αποστολάκης, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Γιάννη Ταουσιάνη ως αλλαγή.

Η Ελλάδα προηγήθηκε στο 36', ύστερα από εξαιρετικό συνδυασμό των διεθνών: ο Σαρρής με κάθετη πάσα βρήκε στα όρια της μεγάλης περιοχής τον Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Κούτσια και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση και συγκεκριμένα στο 39', όταν ο Σέγκεσιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά και η μπάλα έφτασε στον Κάρντουμ που σκόραρε με δυνατό σουτ από τη μικρή περιοχή.

Οι ποδοσφαιριστές του κ. Ταουσιάνη πίεσαν από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ώστε να ανακτήσουν το προβάδισμα, όμως στο 47' ο Σίλιτς απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ την προβολή του Κούτσια από τη μικρή περιοχή. Η Κροατία απείλησε την εστία του Τσομπανίδη με μακρινά σουτ, αλλά η προσπάθεια του Βέρμπανσιτς στο 69' πέρασε δίπλα από το δοκάρι και το σουτ του Χριγκόβιτς στο 78' απομακρύνθηκε από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Στο 83' η Εθνική Ομάδα είχε σπουδαία ευκαιρία να πάρει τη νίκη, όμως η γυριστή κεφαλιά του Κωστούλα μετά τη σέντρα του Μπρέγκου κατέληξε άουτ.

Η σύνθεση της Εθνικής:



Τσομπανίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας.

Αγωνίστηκαν και οι: Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλλης, Αποστολάκης, Παπακανέλλος, Χατσίδης, Αλμύρας, Κωστούλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ