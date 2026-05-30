Ο Ζελένσκι σκέφτεται να προχωρήσει σε νέο, μαζικό και καταστροφικό χτύπημα κατά της Ρωσίας

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ξανά η Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει δραματική προειδοποίηση προς τους πολίτες και τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζουν ένα νέο, γενικευμένο και εξαιρετικά σφοδρό κύμα επιθέσεων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, εντείνοντας την ανησυχία για νέο κύκλο αίματος.

Οι φόβοι για ένα επικείμενο μεγάλο πλήγμα ενισχύθηκαν κατακόρυφα μετά την αιφνιδιαστική κίνηση της Μόσχας να καλέσει τους ξένους διπλωμάτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πρωτεύουσα.







Το Κίεβο, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρών βομβαρδισμών το περασμένο Σαββατοκύριακο, προετοιμάζεται τώρα για το χειρότερο σενάριο, την ώρα που οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα.







«Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας», προέτρεψε τους συμπατριώτες του, με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι ο Κένεντι Τζούνιορ ήταν ο καλύτερος εραστής της ζωής της