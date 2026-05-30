Champions League: Πρωταθλήτρια Ευρώπης ξανά η Παρί Σεν Ζερμέν, 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το Champions League, επικρατώντας μςε 4-3 στα πέναλτι της Άρσεναλ, στον τελικό της Βουδαπέστης.

Ο τελικός ξεκίνησε με γκολ – σχεδόν – από τα αποδυτήρια, καθώς η Άρσεναλ προηγήθηκε μόλις στο 6′. ο Χάβερτς εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Μαρκίνιος κι έφυγε στην αντεπίθεση, πατώντας μεγάλη περιοχή κι εκτελώντας τον Σαφόνοφ για το 1-0.

Η κατοχή πήγε κατευθείαν στα πόδια των παικτών της Παρί και προσέγγισε το 80%. Οι παίκτες του Ενρίκε, όμως, συνάντησαν μπροστά τους ένας “ερυθρόλευκο” τείχος, καθώς οι “κανονιέρηδες” έκλεισαν ιδανικά τους χώρους, μην επιτρέποντας τη δημιουργία απειλητικών καταστάσεων. Στο 16′ υπήρχαν διαμαρτυρίες για πέναλτι σε αμυντική προσπάθεια του Σάκα, με τη διαιτητική ομάδα να μην δίνει πέναλτι. Στο 29′, ο Άγγλος εξτρέμ έκανε γύρισμα στον Τροσάρ στην περιοχή, όμως ο Σαφόνοφ πρόλαβε τον Βέλγο και μπλόκαρε.

Η Άρσεναλ απέδειξε για ακόμα μία φορά πως ξέρει να αμύνεται σε χαμηλά μέτρα όταν χρειάζεται. Ταυτόχρονα, η Παρί έψαχνε να δημιουργήσει το κενό, κυρίως με τις κινήσεις των παικτών της. Ο Ντεμπελέ έπαιρνε την μπάλα πιο χαμηλά, με τον Ντουέ να έρχεται κοντά στον Κβαρατσχέλια στα αριστερά. Στο 45′, ο Μέντες απέφυγε ωραία τον Μοσκέρα κι έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, η άμυνα της Άρσεναλ δεν απομάκρυνε σωστά, αλλά ο Φαμπιάν Ρουίθ που έπιασε την κεφαλιά, την έστειλε αρκετά άουτ. Η τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους ήρθε στο 45’+5′, όταν ο Χάβερτς πήρε την μπάλα στην περιοχή, μετά από ωραία κάθετη του Έντεγκαρντ και σούταρε, αλλά ο Μαρκίνιος έβαλε την κόντρα και ο Σαφόνοφ μάζεψε την μπάλα.

Η εικόνα ήταν αντίστοιχη και στο δεύτερο μέρος, με τους Παριζιάνους να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί και τους Λονδρέζους να παραμένουν στιβαροί στα μετόπισθεν. Στο 56′, ο Χακίμι εκτέλεσε απευθείας φάουλ, όμως ο Ράγια επενέβη σωτήρια διατηρώντας το προβάδισμα. Στο 63′, ο Κβαρατσχέλια μπήκε στην περιοχή από το πλάι, ο Μοσκέρα τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Οι παίκτες του Ενρίκε διαμαρτυρήθηκαν για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ισπανό, όμως ο VAR δεν μπορεί να παρέμβει αν δεν θεωρεί ότι υπάρχει απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια, με τον πορτιέρε της αγγλικής ομάδας να πέφτει στην αντίθετη γωνία.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, η Παρί περισσότερη αυτοπεποίθηση, με τον τελικό να “ανάβει” για τα καλά.

Στο 79′ λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή, όταν ο Κβαρατσχιέλια πήρε κόντρα από τον Τίμπερ, έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ, με τον Λιούις-Σκέλι να βάζει την κόντρα, την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να περνάει εκτός.

Στο 87′, ο Μπαρκολά έκανε ένα εκπληκτικό σπριντ κι έφυγε με την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Άρσεναλ, πατώντας περιοχή, όμως ο Ράγια γράπωσε εντυπωσιακά την μπάλα και του έκανε το στοπ. Δύο λεπτά μετά, ο Ντουέ έστρωσε την μπάλα στον Βιτίνια στο όριο της περιοχής, εκείνος πλάσαρε με φάλτσο και είδε την μπάλα να περνάει οριακά άουτ. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, η Παρί “άγγιξε” την κούπα όταν ο Μπαρκολά έφυγε στην αντεπίθεση κι εκτέλεσε δυνατά από πλάγια θέση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο τελικός πήγε στην παράταση.

Έπαιξαν στην παράταση… για τα πέναλτι!

Στο έξτρα μισάωρο, ο ρυθμός ήταν σαφέστατα επηρεασμένος από την κούραση των ποδοσφαιριστών. Η Παρί είχε την κατοχή σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 75%, όμως ούτε εκείνη, ούτε η Άρσεναλ μπορούσε να δημιουργήσει κάποια καλή ευκαιρία. Παρά τις αλλαγές των προπονητών αυτό δεν άλλαξε, με αποτέλεσμα ο μεγάλος τελικός να οδηγηθεί στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

1. Ράμος (✓) 1-0



2. Γιόκερες(✓) 1-1



3. Ντουέ (✓) 2-1



4. Έζε (Χ) 2-1



5. Μέντες (Χ) 2-1



6. Ράις (✓) 2-2



7. Χακίμι (✓) 3-2



8. Μαρτινέλι (✓) 3-3



9. Μπεράλντο (✓) 4-3



10. Γκάμπριελ (Χ) 4-3

ΓΚΟΛ: 65′ Ντεμπελέ (πεν.) – 6′ Χάβερτς



ΚΙΤΡΙΝΗ: 90’+6′ Νέβες, 118′ Μέντες – 46′ Μοσκέρα, 54′ Σάκα, 98′ Γιόκερες, 103′ Ράις



ΚΟΚΚΙΝΗ: –



ΔΟΚΑΡΙ: 79′ Κβαρατσχέλια, 90’+6′ Μπαρκολά –

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106′ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια (106′ Μπεράλντο), Νέβες, Ρουίθ (95′ Ζαΐρ-Εμερί), Ντουέ, Κβαρατσκχέλια (83′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ (90’+6′ Ράμος)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα (66′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λουίς-Σκέλι (91′ Θουμπιμέντι), Σακά (83′ Μαντουέκε), Τροσάρ (83′ Μαρτινέλι), Έντεγκαρντ (66′ Γιόκερες), Χάβερτς (91′ Έζε)