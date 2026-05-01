Πεντηκοστή: Όταν η πίστη συναντά τα έθιμα της κρητικής υπαίθρου

Η Πεντηκοστή

είναι μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές του Χριστιανισμού και θεωρείται θεολογικά η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

. Εορτάζεται πάντα Κυριακή, ακριβώς 50 ημέρες μετά το Πάσχα

, σε ανάμνηση της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους.

Το Ιστορικό και Θεολογικό υπόβαθρο

- Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος

: Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στους Μαθητές με τη μορφή πύρινων γλωσσών.

- Ίδρυση της Εκκλησίας

: Μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου εκείνη την ημέρα, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

Λατρευτικές εκδηλώσεις και έθιμα

Image

Εσπερινός της Γονυκλισίας

: Τελείται την Κυριακή της Πεντηκοστής αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση, καθώς διαβάζονται ειδικές ευχές.

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

: Η επόμενη ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και αποτελεί επίσημη αργία για πολλούς κλάδους.

Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής

: Το Σάββατο πριν από την Πεντηκοστή είναι το τελευταίο επίσημο Ψυχοσάββατο του εκκλησιαστικού έτους, γνωστό και για τα «χρυσά» κόλλυβα.