Οι πιο μεγάλες αποστάσεις στις σχέσεις ξεκινούν από πράγματα που δεν ειπώθηκαν ποτέ

Υπάρχουν ζευγάρια που μιλάνε κάθε μέρα και παρ’ όλα αυτά έχουν πάψει να επικοινωνούν εδώ και μήνες. Κι αυτό δεν ξεκινά συνήθως από έναν μεγάλο καβγα, μια προδοσία ή μια θεαματική κρίση. Ξεκινά από μικρά πράγματα που μένουν μέσα σου επειδή “δεν είναι ώρα τώρα”, επειδή “θα το καταλάβει μόνος του”, επειδή βαριέσαι να εξηγείς για τρίτη φορά τι σε πείραξε. Κάπως έτσι, δύο άνθρωποι αρχίζουν να συνυπάρχουν περισσότερο σαν συγκάτοικοι με κοινό πρόγραμμα παρά σαν άνθρωποι που πραγματικά συναντιούνται συναισθηματικά. Το παράξενο είναι πως οι περισσότεροι δεν απομακρύνονται επειδή δεν αγαπιούνται. Απομακρύνονται επειδή πίστεψαν ότι η αγάπη αρκεί για να διαβάζει ο ένας το μυαλό του άλλου. Κι εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί εσύ θεωρείς αυτονόητο αυτό που νιώθεις, ο άλλος όμως ζει μέσα στο δικό του κεφάλι, με τις δικές του αγωνίες, φόβους και μεταφράσεις.

Η σιωπή δεν είναι πάντα ωριμότητα

Πολλοί άνθρωποι μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι η “ήρεμη” σχέση είναι εκείνη όπου δεν ανοίγουν δύσκολες κουβέντες. Ότι αν λες συνέχεια τι αισθάνεσαι, γίνεσαι κουραστικός, υπερβολικός ή δραματικός. Έτσι αρχίζεις να καταπίνεις μικρές απογοητεύσεις σαν παυσίπονα. Δεν λες ότι ένιωσες μόνος όταν ακυρώθηκε εκείνο το βράδυ. Δεν λες ότι σε πείραξε ο τρόπος που σου μίλησε μπροστά σε άλλους. Δεν λες ότι τελευταία νιώθεις περισσότερο δεδομένος παρά επιθυμητός. Και κάπου εκεί δημιουργείται μια περίεργη απόσταση, γιατί ο άλλος συνεχίζει κανονικά χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα σου. Αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται “illusion of transparency”, δηλαδή η ψευδαίσθηση ότι ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι νιώθεις χωρίς να το πεις, καταστρέφει σιγά σιγά την οικειότητα. Εσύ πιστεύεις ότι “φαίνεται”, εκείνος πιστεύει ότι “όλα είναι καλά”. Και η σχέση γεμίζει σενάρια αντί για πραγματικές συζητήσεις.

Το πιο άδικο σε πολλές σχέσεις είναι ότι θυμώνουμε με τον άλλον για κάτι που δεν του εξηγήσαμε ποτέ καθαρά. Περιμένεις να καταλάβει μόνος του ότι χρειάζεσαι περισσότερη τρυφερότητα, περισσότερη παρουσία, περισσότερη επιβεβαίωση. Όμως οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με τηλεπάθεια, λειτουργούν με πληροφορίες, εμπειρίες και προσωπικά φίλτρα. Αυτό που για σένα είναι προφανές, για κάποιον άλλο μπορεί να μην περνά καν από το μυαλό του. Και ξέρεις κάτι; Δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία. Συχνά σημαίνει ότι απλώς δεν ειπώθηκε ποτέ με τρόπο καθαρό. Οι σχέσεις χαλάνε όταν οι εσωτερικοί μονόλογοι γίνονται πιο δυνατοί από τις πραγματικές κουβέντες. Όταν αντί να πεις “στεναχωρήθηκα”, αρχίζεις να φτιάχνεις ιστορίες μέσα στο κεφάλι σου για το πόσο λίγο σε αγαπά ο άλλος. Κι αυτές οι ιστορίες αποκτούν τόση δύναμη, που κάποια στιγμή συμπεριφέρεσαι σαν να είναι γεγονότα. Εκεί αρχίζει η ψυχική απόσταση, όχι όταν λείπει η αγάπη, αλλά όταν λείπει η διευκρίνιση.

Η αληθινή οικειότητα είναι λίγο άβολη

Υπάρχει μια πολύ ρομαντική ιδέα που λέει πως όταν βρεις “τον σωστό άνθρωπο”, όλα θα ρέουν αβίαστα. Ότι δεν θα χρειάζεται να εξηγείς, να ξεκαθαρίζεις ή να επανέρχεσαι. Μόνο που οι βαθιές σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στη μαγική κατανόηση, αλλά πάνω στην επανάληψη, στις δύσκολες κουβέντες και στη διάθεση να ξανασυστηθείς στον άλλον πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Η οικειότητα δεν είναι να σε μαντεύουν συνεχώς σωστά. Είναι να μπορείς να πεις “αυτό με πλήγωσε”, χωρίς να φοβάσαι ότι θα γελοιοποιηθείς ή θα θεωρηθείς υπερβολικός. Είναι επίσης να έχεις την ωριμότητα να ρωτήσεις “τι εννοείς;” αντί να βγάλεις συμπέρασμα μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και να παγώσεις συναισθηματικά για δύο μέρες. Οι άνθρωποι αλλάζουμε διαρκώς. Άρα και οι σχέσεις χρειάζονται συνεχή μετάφραση. Όχι επειδή κάτι πάει λάθος, αλλά επειδή κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά έναν άνθρωπο που δεν ακούει ποτέ αληθινά.

Κάποιες από τις πιο στενάχωρες φράσεις στις σχέσεις είναι το “νόμιζα ότι το ήξερες” και το “δεν μου το είπες ποτέ”. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις πως δύο άνθρωποι μπορεί να πέρασαν μήνες δίπλα δίπλα, κουβαλώντας εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Η επικοινωνία δεν είναι αγγαρεία ούτε ψυχολογικό meeting με σημειώσεις και συμπεράσματα. Είναι ο μόνος τρόπος να μη γεμίσει μια σχέση υποθέσεις. Και οι υποθέσεις είναι επικίνδυνες, γιατί συνήθως γράφονται με μελάνι φόβου. Αν θέλεις πραγματική εγγύτητα, χρειάζεται να αντέχεις λίγη αμηχανία, λίγη έκθεση και μερικές κουβέντες που δεν βγαίνουν κομψές. Οι άνθρωποι δένονται όταν νιώθουν ασφαλείς να πουν την αλήθεια τους, όχι όταν παίζουν συνεχώς το παιχνίδι “αν με αγαπούσες, θα το καταλάβαινες μόνος σου”. Εκεί δεν γεννιέται η οικειότητα. Εκεί γεννιούνται οι αποστάσεις.

Διαβάστε επίσης

Πρέπει να τα λες όλα στον σύντροφό σου;

Ξέχνα τη χημεία: Αυτά είναι τα 3 πραγματικά σημάδια της αληθινής αγάπης