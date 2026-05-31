Λονδίνο: Στη φυλακή ο Έλληνας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (30/5) ο Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον 46χρονο Ιωάννη Αϊδινίδη, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη το Σάββατο (16/05) από τις βρετανικές αρχές.

Σημειώνεται ότι πρόκειται να εμφανιστεί εκ νέου στο Old Bailey, το ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου στις (19/06), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει ούτε ένοχος αλλά ούτε και αθώος.

Ο κατηγορούμενος, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, παρείχε στοιχεία βοήθεια και πληροφορίες, σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που συνδέεται με το Ιράν. Στο πλαίσιο της επιχείρησής του, είχε κάνει δύο ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πώς δρούσε ο Έλληνας που συνελήφθη

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 46χρονος, παρακολουθούσε έναν δημοσιογράφο που εργαζόταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο και ασκεί κριτική στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, φωτογράφιζε κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο. Παράλληλα, φέρεται να είχε τοποθετήσει σε δέντρο, κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα, για να μεταδίδει τα στοιχεία που είχε στο εξωτερικό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις βρετανικές Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή, η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτήν την έρευνα», είπε εκπροσωπώντας τις βρετανικές Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξηλώνει τη «μαφία των επιδοτήσεων» - Όλο το παρασκήνιο για το μεγάλο «ριφιφί»

Κρήτη: Από το πάρκο... στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ