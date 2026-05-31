ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 10:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών - 42 άτομα νότια της Ιεράπετρας
Λιμενικό Σώμα
clock 08:32 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πλοίο της δύναμης της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και προχώρησε στη διάσωσή τους υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης:

Τυμπάκι: Το τελευταίο καταφύγιο του 33χρονου πριν δολοφονηθεί στην Θεσσαλονίκη

Κρήτη: Ισχυρό το κύμα αφίξεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες Ιεραπετρα Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis