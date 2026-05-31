ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 10:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά πίσω από την επιχείρηση (βίντεο)
πυροσβεστική - λιμάνι Ηρακλείου
clock 08:42 | 31/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στην περιοχή του Ξηροποτάμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη επιχείρηση και όχι στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, όπως αρχικά υπήρχε φόβος. Ωστόσο, λόγω της γειτνίασης με την επιχείρηση και του κινδύνου επέκτασης των φλογών, οι αρχές προχώρησαν σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση, στέλνοντας στο σημείο μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστών.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων και οι καπνοί που έγιναν ορατοί από αρκετή απόσταση προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως και αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται.

δείτε βίντεο από την κινητοποίηση νωρίτερα:

Διαβάστε επίσης:

Τυμπάκι: Το τελευταίο καταφύγιο του 33χρονου πριν δολοφονηθεί στην Θεσσαλονίκη

Κρήτη: Ισχυρό το κύμα αφίξεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά Πυρκαγιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis