Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά πίσω από την επιχείρηση (βίντεο)

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στην περιοχή του Ξηροποτάμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη επιχείρηση και όχι στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, όπως αρχικά υπήρχε φόβος. Ωστόσο, λόγω της γειτνίασης με την επιχείρηση και του κινδύνου επέκτασης των φλογών, οι αρχές προχώρησαν σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση, στέλνοντας στο σημείο μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστών.
Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων και οι καπνοί που έγιναν ορατοί από αρκετή απόσταση προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.
Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως και αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται.
δείτε βίντεο από την κινητοποίηση νωρίτερα:
Διαβάστε επίσης:
Τυμπάκι: Το τελευταίο καταφύγιο του 33χρονου πριν δολοφονηθεί στην Θεσσαλονίκη
Κρήτη: Ισχυρό το κύμα αφίξεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος