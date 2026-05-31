Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά πίσω από την επιχείρηση (βίντεο)

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στην περιοχή του Ξηροποτάμου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη επιχείρηση και όχι στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, όπως αρχικά υπήρχε φόβος . Ωστόσο, λόγω της γειτνίασης με την επιχείρηση και του κινδύνου επέκτασης των φλογών, οι αρχές προχώρησαν σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση, στέλνοντας στο σημείο μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστών.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων και οι καπνοί που έγιναν ορατοί από αρκετή απόσταση προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως και αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται.

δείτε βίντεο από την κινητοποίηση νωρίτερα:

