Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, τα πράγματα μπαίνουν σε διαφορετική σειρά μέσα στο κεφάλι σου. Η πανσέληνος έρχεται και σου τονίζει την ανάγκη για θετικές σκέψεις και άμεσες κινήσεις, παρά το γεγονός ότι κινείσαι αρκετά παρορμητικά και ριψοκίνδυνα. Είναι σημαντικό να έχεις στο μυαλό σου τα οικονομικά, καθώς υπάρχουν έξοδα σχετικά με το σπίτι που θα σε αναγκάσουν να αναβάλεις κάποια από τα πλάνα σου. Υπάρχουν σημαντικές γνωριμίες, αλλά και κάποιες συζητήσεις μέσα στην παρέα που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο, όσο κι αν αυτό σε αγχώνει και σε φοβίζει. Όλη αυτή η αισιοδοξία αν διοχετευτεί με οργάνωση και συγκέντρωση θα σε βοηθήσει να κλείσεις τρύπες αλλά και να δεις πλάνα που μπορείς να επεκτείνεις.

Ταύρος



Ταύρε μου, η πανσέληνος σήμερα φέρνει στην επιφάνεια φοβίες, έντονα και βαθιά συναισθήματα, αλλά και οικονομικά θέματα που ίσως πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Οι καταστάσεις γύρω σου είναι αρκετά έντονες και οι αποκαλύψεις που προκύπτουν τόσο το τελευταίο διάστημα όσο και σήμερα σε βάζουν σε σκέψεις και σε κάνουν πιο επιφυλακτικό σχετικά με το αν και κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς άτομα. Κάποιες συναντήσεις δε σου αφήνουν και τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ νευριάζεις και μπαίνεις στη διαδικασία να λύσεις κάπως άμεσα τα ζητήματά σου. Καλύτερα να κρατήσεις αποστάσεις και να παρατηρήσεις τι παίζει, ώστε να ξεκαθαρίσεις και τον τρόπο που θα κινηθείς παρακάτω. Δε σου πάει το παρορμητικό.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η πανσέληνος σήμερα στρέφει το ενδιαφέρον σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και σε καταστάσεις που ίσως δεν έδινες και τόση σημασία. Υπάρχουν συζητήσεις και επαφές που θα ανεβάσουν τους τόνους, όμως θα σου δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσεις και να αποδεχτείς ίσως το με ποιους μπορείς να συνεννοηθείς – πράγμα που σημαίνει πως θα κρατήσεις και κοντά σου – και ποιοι χρειάζεται να παραμείνουν σε απόσταση. Ίσως το παρασκήνιο σε ταράξει και σε εκνευρίσει, καλό είναι όμως να παραμείνεις ψύχραιμος και σταθερός σε κάποιες αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρεις. Η στήριξη από φίλους είναι βασική βοήθεια, τόσο πρακτική όσο και ψυχολογική.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, η πανσέληνος ανεβάζει ρυθμούς στη δουλειά και φέρνει μπροστά κομμάτια καθημερινότητας, αλλά και υγείας. Μπαίνεις στη διαδικασία να μετρήσεις καλύτερα κάποια πράγματα και να τσεκάρεις τι από αυτά σε βάζουν σε δύσκολες και κουραστικές συνθήκες, αλλά και να βρεις τρόπους που θα το κάνουν πιο εύκολο να οργανωθεί, ώστε να μη σε επιβαρύνει και σε κουράζει το ίδιο παρακάτω. Σίγουρα οι αποκαλύψεις που προκύπτουν δε σου αρέσουν και τόσο, ενώ αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν ζητήματα και μέσα στην παρέα που δεν μπορείς να αγνοήσεις άλλο. Θέσε προτεραιότητες και όλα θα μπουν σε σειρά, αρκεί να λειτουργήσεις στοχευμένα και πιο αποφασιστικά.

Λέων



Λέοντά μου, τα θέλω σου γίνονται πιο έντονα με τη σημερινή πανσέληνο και αυτό που κάνεις είναι να βγεις μπροστά και να τα διεκδικήσεις πιο άμεσα και αρκετά πιο μαχητικά. Κάποιες επαφές που κάνεις μπορεί να ενισχύσουν σημαντικά ή να αναδείξουν τη σημασία και την ουσία των συνεργασιών που έχεις, ενώ το πάθος ξυπνά μέσα στη σχέση και φροντίζεις κάπως παραπάνω για την ανανέωση που θέλεις. Από την άλλη, το παρασκήνιο που υπάρχει στη δουλειά και οι αυξημένες απαιτήσεις έρχονται να σου αυξήσουν τους ρυθμούς και να σε βάλουν στη διαδικασία να προσπαθήσεις περισσότερο. Πολύ σημαντικό το γεγονός πως μπορείς να δεις τι χρειάζεται να γίνει άμεσα και μπαίνεις στη διαδικασία να μην τα κάνεις όλα μαζί. Το προσπαθείς τουλάχιστον.

Παρθένος



Παρθένε μου, η πανσέληνος σήμερα σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και σημαντικά θέματα πάνω στα οποία χρειάζεται να λειτουργήσεις διαφορετικά και με περισσότερη συγκέντρωση. Οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που θα μάθεις μπορεί να φέρουν κρίσεις, όμως το τοπίο ξεκαθαρίζει η ουσία γίνεται μια καλή βάση για να οργανώσεις τις κινήσεις σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα κάνεις ακόμα πιο έντονες τις διαφορές σου με κάποια άτομα και αυτό θα σε ρίξει ψυχολογικά. Ίσως το ξεκαθάρισμα να μην έχει τελειώσει ακόμα και για άτομα που ήσουν σίγουρος πως μπορείς να εμπιστευτείς.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, με την πανσέληνο να φέρνει στην επιφάνεια θέματα επικοινωνίας, τρόπου σκέψης, αλλά και μετακινήσεων για κάποιους, αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Μέσα από συζητήσεις που θα παίξουν, οι διαφορές που υπάρχουν σε απόψεις και αντιλήψεις γίνονται αρκετά εμφανείς και αυτό θα σε κάνει να υπερασπιστείς πιο έντονα και μαχητικά τις θέσεις σου, αλλά και να αποστασιοποιηθείς λίγο απότομα από άτομα που μέχρι πρότινος ένιωθες να συνεργάζεσαι καλά. Σίγουρα είναι μια πανσέληνος που θα επισημάνει την ανάγκη να υπάρξουν όρια και αποστάσεις, ώστε να αναπτύξεις λίγο πιο εύκολα – ή να ξεκαθαρίσεις – την αντικειμενική σου στάση.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, η σημερινή πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο θέματα που αφορούν ασφάλειες αλλά και οικονομικά. Είναι αρκετά σημαντικά αυτά για σένα, μιας και αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν κενά που δημιουργούν περίεργες συνθήκες στο πώς ρέουν τα πράγματα. Κάποιες συμπεριφορές αντιλαμβάνεσαι άμεσα πως σε επηρεάζουν και βρίσκεις την ευκαιρία να τα αναφέρεις και να τα συζητήσεις για να δεις αν λύνονται ή αν απλά θα είναι ο λόγος για να αλλάξεις κι εσύ στάση. Οι αντιπαραθέσεις και οι απογοητεύσεις από τις συζητήσεις που θα γίνουν παίζουν έναν παραπάνω ρόλο στα προσωπικά σου, ενώ θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα το κομμάτι των οικονομικών παρακάτω.

Τοξότης



Τοξότη μου, η σημερινή πανσέληνος έρχεται να φέρει αποκαλύψεις που αφορούν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και ποια είναι η θέση σου μέσα σε αυτές. Κάποια από αυτά που θα μάθεις ή θα συνειδητοποιήσεις να είναι κάπως σκληρά, όμως θα σου δώσουν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις το τοπίο και να δράσεις διαφορετικά και με πιο άμεσο τρόπο. Οι αντιδράσεις σου θα είναι έντονες και μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις με τις αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρεις, όμως πλέον φαίνεται να έχεις μια πιο συγκεκριμένη δομή που θέλεις να ακολουθήσεις και πάνω στην οποία θέλεις να χτίσεις. Οι παρορμητικές αντιδράσεις παίζουν πολύ, όμως καλό είναι να δράσεις συγκροτημένα και πιο στοχευμένα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, η πανσέληνος έρχεται και φέρνει αποκαλύψεις και συνειδητοποιήσεις. Αυτά που αντιλαμβάνεσαι δημιουργούν ένα άγχος και μια πίεση για το πώς θα μπορέσεις να τα αφομοιώσεις και να αντιληφθείς πώς θα χρειαστεί να λειτουργήσεις παρακάτω. Υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να διαχειριστείς και σήμερα φαίνεται να σκάνε όλα μπροστά σου. Υπάρχει ένα άγχος κι ένα πείσμα που σε κάνει απότομο και απόμακρο και αυτό ανεβάζει εύκολα τους τόνους. Κάποιες συζητήσεις που θα παίξουν θα σε απογοητεύσουν και θα σε βάλουν στη διαδικασία να αποδεχτείς τα πράγματα ως έχουν. Απλά προσπάθησε να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, η σημερινή πανσέληνος φέρνει ένα έντονο κλίμα στην παρέα και στο κομμάτι των προσωπικών. Οι αποκαλύψεις που γίνονται κορυφώνονται σήμερα και οι συζητήσεις που θα γίνουν θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο και θα σε φέρουν μπροστά σε συνειδητοποιήσεις που θα σε ενοχλήσουν, αλλά θα επιβεβαιώσουν και πολλά από αυτά που σκέφτεσαι καιρό τώρα. Κάποια θα τα πάρεις προσωπικά και θα αντιδράσεις αφιλτράριστα, κάποια άλλα θα σου δείξουν πως δε χρειάζεται να κινηθείς περεταίρω. Το σημαντικό είναι να μην κρατήσεις το βλέμμα μακριά και να μην κολλήσεις σε σημεία που θα επηρεάσουν την κρίση και την αντικειμενική σου στάση.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, καταστάσεις αποκαλύπτονται μέσα στη δουλειά με τη σημερινή πανσέληνο και ίσως πάρεις ένα μέρος της δύναμής σου πίσω. Είναι μια μέρα που η σιγουριά για κάποιες καταστάσεις επανέρχεται μέσα από αυτά που μαθαίνεις και επιβεβαιώνεσαι για υπόνοιες και σκέψεις που έκανες μέχρι πρότινος. Είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις τις αντιπαραθέσεις που θα προσπαθήσουν να φέρουν προς το μέρος σου οι άλλοι και να διαχειριστείς με ψυχραιμία την όλη κατάσταση. Το συναίσθημα είναι έντονο και καλό είναι να μην αφήσεις την απογοήτευση να σου αλλάξει γνώμη για το τι χρειάζεται να κάνεις παρακάτω.