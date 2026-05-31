Ηράκλειο: Τον βρήκε νεκρό στην αυλή του εξοχικού του

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε το Σάββατο (30/5) ένας 74χρονος άνδρας στην αυλή της εξοχικής του κατοικίας στο Σμάρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τον ηλικιωμένο εντόπισε γείτονάς του, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν πεσμένος στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 74χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Αντοχές δείχνει ο τουρισμός εν μέσω αβεβαιότητας – Στήριγμα οι νέες αγορές και το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Κρήτη: Ισχυρό το κύμα αφίξεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας από τους δύο λογιστές - Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 9