ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 10:56
Ηράκλειο: Τον βρήκε νεκρό στην αυλή του εξοχικού του
clock 09:40 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε το Σάββατο (30/5) ένας 74χρονος άνδρας στην αυλή της εξοχικής του κατοικίας στο Σμάρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τον ηλικιωμένο εντόπισε γείτονάς του, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν πεσμένος στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 74χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας Αιφνίδιος Θάνατος Εκαβ
