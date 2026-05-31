Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ ξανά η 40χρονη που έπεσε σε λακκούβα – Κατέθεσε μήνυση

Ένα ακόμα... επεισόδιο προστέθηκε στην περιπέτεια της 40χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση σε επικίνδυνη λακκούβα στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό.

Παράλληλα, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να μεταβεί εκ νέου χθες (30/5) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη Χειρουργική Κλινική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνδέονται με τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο πόδι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Μαϊου, στην οδό Ρούσσου Χούρδου, όταν η 40χρονη, ενώ κινούνταν πεζή, βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε βαθιά καθίζηση του οδοστρώματος. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε συρραφή του τραύματος με δεκάδες ράμματα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το σημείο αποτελούσε εδώ και καιρό κίνδυνο για τους διερχόμενους, ενώ πλέον αναζητά ευθύνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό της, μέσω της δικαστικής οδού.

