Αυξήσεις χωρίς «φρένο» στα σούπερ μάρκετ - Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στα παγωτά

Είδος πολυτελείας έχουν γίνει για πολλούς κάποιες «παραδοσιακά» καλοκαιρινές συνήθειες όπως τα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό.

Ο πόλεμος στο Ιράν, το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, λειτουργούν ως καταλύτες σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τα μεταφορικά κόστη μέχρι την παραγωγή και τη συσκευασία.

Οι αυξήσεις δείχνουν να μην έχουν φρένο και έρχονται να προστεθούν και μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να καταγραφεί αποκλιμάκωση, μεταξύ κρίσεων.

Δύσκολα γεμίζει το καλάθι του σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ακρίβεια επιβαρύνει σημαντικά την ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά».

Μάλιστα, από τις αρχές του 2022 μέχρι σήμερα, τα τρόφιμα έχουν ήδη επιβαρυνθεί με ένα επιπλέον «καπέλο» άνω του 20%.

Παράλληλα, στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως το μοσχαρίσιο κρέας, τα αναψυκτικά, τα αυγά, ο καφές και η σοκολάτα.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο του shrinkflation στα συσκευασμένα προϊόντα, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες, προσφέροντας μικρότερη ποσότητα για την ίδια τιμή.

Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στα παγωτά

Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού «για το σπίτι» ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες και το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσο όρος για το ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται στα 22 ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Ξυλάκι: 2,70 ευρώ το 2025 και 3 ευρώ το 2026

Κυπελάκι: 2,90 ευρώ το 2025 και 3,20 ευρώ το 2026

Πύραυλος: 3,30 ευρώ το 2025 και 3,50 ευρώ το 2026

Χύμα παγωτό: 3-4 ευρώ/μπάλα το 2025 και 4-5 ευρώ/μπάλα το 2026

Χύμα παγωτό: 16,50 - 20 ευρώ/κιλό το 2025 και 18 - 25 ευρώ/κιλό το 2026

Είδος πολυτελείας τα κεράσια με 17 ευρώ το κιλό

Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό, σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα, με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Συγκεκριμένα, ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα οπωροπωλεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 16,99 ευρώ το κιλό, έτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές στα κεράσια στα οπωροπωλεία διαμορφώνονται ως εξής ανά έτος:

2024: από 6 ευρώ έως 12 ευρώ το κιλό

2025: από 8 ευρώ έως 13 ευρώ το κιλό

2026: από 9 ευρώ έως 16,99 ευρώ το κιλό

«Στροφή» στην ιδιωτική ετικέτα

Οι καταναλωτές φαίνεται πως αναζητούν «λύση» στην ιδιωτική ετικέτα.

Η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του retail, σύμφωνα με έκθεση της ICAP CRIF, η οποία αποκαλύπτει πως η διείσδυση των προϊόντων private label την περίοδο 2024-2025 έφτασε στο 25%.

Τα «τρόφιμα» παραμένουν κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% - 70% στην συνολική αξία πωλήσεων αυτών τα τελευταία έτη.

Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα «απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά» με ποσοστό της τάξης του 20%-22%.

Η κρίση στα τρόφιμα θα φανεί το 2027

Η πραγματική επίπτωση της κρίσης στα τρόφιμα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να εμφανιστεί το 2027, καθώς οι τρέχουσες παραγγελίες γίνονται με τις νέες, υψηλότερες τιμές.

Οι ευρωπαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής, με κάποιους να εξετάζουν τη μείωση χρήσης λιπασμάτων, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδόσεις.

Οι παραγγελίες για τις φθινοπωρινές σπορές γίνονται τώρα με τις νέες, πολύ υψηλότερες τιμές. Και εδώ αρχίζει να εμφανίζεται το πραγματικό πρόβλημα: οι τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί στον ίδιο βαθμό με το κόστος των λιπασμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ολοένα περισσότεροι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τη χρήση αζώτου ή να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν μικρότερες ποσότητες λιπάσματος. Και οι δύο επιλογές οδηγούν σε χαμηλότερες αποδόσεις.

