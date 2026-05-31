Κρήτη: Πάνω από ένα κιλό κοκαϊνης, χασίς, όπλα και συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)

Πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης, πάνω από 800 γραμμάρια κάνναβης, όπλα και περισσότερα από 32.000 ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια της ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μυλοποτάμου, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών ηλικίας 20, 23, 53 και 61 ετών.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και αγροτεμάχια, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων μορφών παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, 860 γραμμάρια κάνναβης, πέντε κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι με τρεις γεμιστήρες, ένα τυφέκιο, δύο ζυγαριές ακριβείας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 32.800 ευρώ , το οποίο εξετάζεται ως προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, σε αγροτεμάχιο κοντά σε μία από τις κατοικίες εντοπίστηκαν τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Κατά τους ελέγχους βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων, ενώ σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής, καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης και ελέγχου δηλωμένου ποιμνίου.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (30.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπισης του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οπλοκατοχής και της ζωοκλοπής.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου ,αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ,πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερεις ημεδαπούς (61,53,23,20 ετών) κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων , και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα ,κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

-860- γραμμάρια κάνναβης

-5- κυνηγετικά όπλα

Πιστόλι με τρεις -3- γεμιστήρες

Τυφέκιο

-2- ζυγαριές

Χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίσης σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται -4- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος ,σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

