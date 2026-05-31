«Τσουχτερό»... καλοκαίρι: Είδος πολυτελείας οι διακοπές στα νησιά

Το καλοκαίρι φέτος προμηνύεται πιο σύντομο, περιορισμένο και ακριβό από ποτέ. Η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός έχουν μετατρέψει τις καλοκαιρινές αποδράσεις, που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες για κάθε ελληνική οικογένεια, σε είδος πολυτελείας.

Από τη μία, οι απαγορευτικές τιμές ακόμα και για μια απλή μονοήμερη εξόρμηση στις παραλίες της Αττικής και από την άλλη, το δυσβάσταχτο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και της διαμονής, προκαλούν οικονομική «ασφυξία». Για τους περισσότερους πολίτες, μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα ή λίγες μέρες χαλάρωσης σε κάποιο νησί απαιτούν πλέον έναν μικρό προϋπολογισμό.

«Χρυσές» οι ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής

Ειδικότερα, «τσουχτερές» είναι οι τιμές στις ξαπλώστρες σε πολλές παραλίες της Αττικής, καθώς τις καθημερινές, ένα σετ ξαπλώστρας κοστίζει 15 με 90 ευρώ ενώ τα Σαββατοκύριακα οι τιμές κυμαίνονται από 20 μέχρι 220 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Την ίδια στιγμή, στα ιδιωτικά μπαρ του Αλίμου, κοστολογείται και η είσοδος, της οποίας η τιμή προσεγγίζει τα 12 ευρώ. Το σετ αντίστοιχα ξεκινά από 40 μέχρι 200 ευρώ.

Μάλιστα, φέρεται να έχει ξεκινήσει η τάση της κράτησης στα beach bars της Αττικής, καθώς υπάρχει πολυκοσμία παρόλο που το κόστος είναι υψηλό.

Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή του καφέ και των σνακς.

Χωρίς διακοπές ένας στους δύο Έλληνες

Αυτή η εκρηκτική άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται στις ακτές της πρωτεύουσας, αλλά και στα πλάνα των φετινών διακοπών σε νησιά. Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ΙΕΛΚΑ σοκάρουν, καθώς αποκαλύπτουν ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν πρόκειται να κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Οι ανατιμήσεις σε εισιτήρια, διαμονή και εστίαση πιέζουν έντονα τα οικογενειακά εισοδήματα, αναγκάζοντας το 50% των ερωτηθέντων να ξεχάσει τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Ακόμη όμως και όσοι τελικά καταφέρουν να ταξιδέψουν, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να μειώσουν τα έξοδα. Η παραδοσιακή φιλοξενία σε εξοχικά σπίτια φίλων και συγγενών αναδεικνύεται στο βασικότερο «όπλο» εξοικονόμησης χρημάτων, αντικαθιστώντας τα ακριβά ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Παράλληλα, οκτώ στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι θα περιορίσουν δραστικά τις εξόδους σε ταβέρνες και εστιατόρια. Για να τα βγάλουν πέρα, ένας στους δύο εκδρομείς σκοπεύει να μαγειρεύει ο ίδιος στο κατάλυμα όπου θα διαμένει.

Από τις δύο εβδομάδες στο... τετραήμερο

Μάλιστα, οι παλιές διακοπές των δύο εβδομάδων δίνουν τη θέση τους σε σύντομα τετραήμερα, με τη μέση συνολική διάρκεια των αποδράσεων να μην ξεπερνά πλέον τις 11 ημέρες. Επιπλέον, το 45% των πολιτών ξεκαθαρίζει ότι θα περικόψει ακόμα περισσότερο τα καθημερινά του έξοδα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον προορισμό, εξαιτίας του υψηλού κόστους μετακίνησης και διατροφής.

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η εσωτερική ανάγκη για λίγες στιγμές αποφόρτισης και ξεκούρασης παραμένει ζωντανή, με το ελληνικό καλοκαίρι να αποτελεί πάντα μια βαθιά ανάσα αισιοδοξίας.

Τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί προετοιμάζονται ήδη να υποδεχθούν τους ταξιδιώτες των επόμενων τριήμερων. Αν και οι κρατήσεις παρουσιάζουν ανοδική τάση, οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελματίες του κλάδου κρατούν μικρό καλάθι, ευελπιστώντας σε μια έστω μικρή τουριστική ανάσα που θα τονώσει την αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξηλώνει τη «μαφία των επιδοτήσεων» - Όλο το παρασκήνιο για το μεγάλο «ριφιφί»

Κρήτη: Από το πάρκο... στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ