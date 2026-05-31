Συγκινεί το «αντίο» της Ναταλίας Γερμανού για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Η Ναταλία Γερμανού θέλησε να πει το δικό της "αντίο" στη Γωγώ Μαστροκώστα μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που είδαμε στον Alpha.

“πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ βαριά ψυχολογικά. Πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, την γνώριζα πάρα πολλά χρόνια”.

“Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά χρόνια και την είχα πολύ μες στην καρδιά μου. Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα. Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή”, είπε η παρουσιάστρια.

“Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της. Δεν θα πω λέξεις όπως “ηττήθηκε” ή “έχασε τη μάχη”, καμιά μάχη δεν έχασε. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και θα είναι για πάντα στην αγκαλιά του αγαπημένου της χαμογελαστή” συμπλήρωσε

Διαβάστε επίσης

Η Ιωάννα Τούνη κάνει διακοπές στη Μύκονο και εξηγεί γιατί είναι το πιο αγαπημένο της μέρος

Ρένα Μόρφη: Της έγραψαν «Πώς έχεις γίνει έτσι από τις πλαστικές»