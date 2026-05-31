ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 15:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ελπίδα για τους ασθενείς: Πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαφανίσει όγκους
καρκίνος
clock 11:47 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση δύσκολων μορφών καρκίνου καταγράφει νέα διεθνής κλινική μελέτη, καθώς πειραματική θεραπεία οδήγησε σε πλήρη εξαφάνιση όγκων σε ορισμένους ασθενείς που είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Η θεραπεία amivantamab δοκιμάστηκε σε 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, των οποίων η νόσος είχε υποτροπιάσει ή είχε πάψει να ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν σε 43 ασθενείς, ενώ σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν πλήρη εξάλειψη της νόσου.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες και τα αποτελέσματά της αναμένεται να παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO) στο Σικάγο. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα ευρήματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς αφορούν ασθενείς με επιθετικές μορφές καρκίνου και ελάχιστες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Το amivantamab αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson και δρα μπλοκάροντας μηχανισμούς που βοηθούν τους όγκους να αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού απέναντι στα καρκινικά κύτταρα. Ένα ακόμη πλεονέκτημά του είναι ότι χορηγείται με υποδόρια ένεση και όχι με πολύωρες ενδοφλέβιες θεραπείες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα ανοίγουν νέες προοπτικές για τη θεραπεία δύσκολων μορφών καρκίνου, ενώ οι κλινικές δοκιμές συνεχίζονται προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του και σε άλλους τύπους της νόσου.

Με πληροφορίες από The Guardian

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτισμός: Τεστ ούρων ίσως να μπορεί να εντοπίσει το 90% των παιδιών στο φάσμα

Ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά, είναι το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά

Κοσμικό «λέιζερ» από το βαθύ σύμπαν: Το σήμα 8 δισεκατομμυρίων ετών που έφτασε στη Γη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εμβόλιο Καρκίνος Ασθενείς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis