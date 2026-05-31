Ελπίδα για τους ασθενείς: Πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαφανίσει όγκους

Σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση δύσκολων μορφών καρκίνου καταγράφει νέα διεθνής κλινική μελέτη, καθώς πειραματική θεραπεία οδήγησε σε πλήρη εξαφάνιση όγκων σε ορισμένους ασθενείς που είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Η θεραπεία amivantamab δοκιμάστηκε σε 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, των οποίων η νόσος είχε υποτροπιάσει ή είχε πάψει να ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν σε 43 ασθενείς, ενώ σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν πλήρη εξάλειψη της νόσου.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες και τα αποτελέσματά της αναμένεται να παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO) στο Σικάγο . Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα ευρήματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς αφορούν ασθενείς με επιθετικές μορφές καρκίνου και ελάχιστες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Το amivantamab αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson και δρα μπλοκάροντας μηχανισμούς που βοηθούν τους όγκους να αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού απέναντι στα καρκινικά κύτταρα. Ένα ακόμη πλεονέκτημά του είναι ότι χορηγείται με υποδόρια ένεση και όχι με πολύωρες ενδοφλέβιες θεραπείες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα ανοίγουν νέες προοπτικές για τη θεραπεία δύσκολων μορφών καρκίνου, ενώ οι κλινικές δοκιμές συνεχίζονται προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του και σε άλλους τύπους της νόσου.

Με πληροφορίες από The Guardian

