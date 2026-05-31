Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας βάφτισαν χθες την κόρη τους στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, ανήμερα των γενεθλίων της. Η μικρούλα πήρε το όνομα Ραφαηλία – Ματθίλδη.

Μάλιστα, πριν δυο ημέρες η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, υπό άκρα μυστικότητα. Οι δυο τους αποφάσισαν να το γιορτάσουν με ένα μεγάλο πάρτι χθες Σάββατο και να καλέσουν όλους τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Στα social media αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο και το γλέντι.

