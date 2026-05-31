ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 15:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Στα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Μητσοτάκης
clock 12:49 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στα Χανιά, όπου παρέστη στο μνημόσυνο για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του, πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος, παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη, συγγενών και στενών φίλων.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, χωρίς δημοσιότητα και παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: Έρχεται τώρα να πει ότι θα τα φροντίσει...

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πατέρα του: «Μας λείπει κάθε μέρα, τον θυμόμαστε συνέχεια»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κυριάκος Μητσοτάκης Μνημόσυνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis