Στα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στα Χανιά, όπου παρέστη στο μνημόσυνο για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του, πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος, παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη, συγγενών και στενών φίλων.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, χωρίς δημοσιότητα και παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

