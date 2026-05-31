ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 07:44
Ρύθμιση 72 δόσεων: Στα 30 ευρώ η ελάχιστη κατάθεση
clock 09:40 | 31/05/2026
newsroom ekriti.gr

Eλάχιστη δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84% θα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα. 

Συνολικά, η ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει προσαυξήσεις ή πρόστιμα, τα οποία θα κατανεμηθούν στις 72 δόσεις.

Υπενθυμίζεται πως το νέο πρόγραμμα ρυθμίσεων που έχουν ανακοινώσει το ΥΠΕΘΟ και η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

«Εκτός» μένουν οι οφειλές προς δήμους, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές ΑΑΔΕ
