Ρύθμιση 72 δόσεων: Στα 30 ευρώ η ελάχιστη κατάθεση

Eλάχιστη δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84% θα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Συνολικά, η ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει προσαυξήσεις ή πρόστιμα, τα οποία θα κατανεμηθούν στις 72 δόσεις.

Υπενθυμίζεται πως το νέο πρόγραμμα ρυθμίσεων που έχουν ανακοινώσει το ΥΠΕΘΟ και η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

«Εκτός» μένουν οι οφειλές προς δήμους, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

