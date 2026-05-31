Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για «διεύρυνση του ελέγχου» στον Λίβανο
μπενιαμίν νετανιάχου
clock 17:44 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.



«Η εντολή μου τώρα είναι να εδραιώσουμε και να διευρύνουμε τον έλεγχό μας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.



«Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό στάδιο και μια δραματική μεταβολή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία και επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

