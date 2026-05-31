Ράπτης για Ουγγαρέζο: «Όταν συνεργαζόμασταν, είχε πει στον διευθυντή προγράμματος ότι δεν κάνω για τη δουλειά»

Ο Νικόλας Ράπτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action24 και μίλησε για το πώς ξεκίνησε την πορεία του αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Είχα δώσει συνέντευξη τον Νοέμβρη του 2009 στο Mad Radio. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου, που ήμουνα λίγο έντονος κι έκανα πλάκα, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης και δυο βδομάδες τους παρατηρούσα, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μού είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι «το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει». Έκανα ένα κλικ και μου λέει «ρε φίλε βγες μπροστά». Και ξεκίνησα εκεί», αποκάλυψε

«Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές στους «Άχαστους» που τα λέγαμε με τον Τζουβέλα, που κάνει κι αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που κάναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, φανταζόμασταν!

[…] Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δεν γκούγκλαρες μία «πώς είναι;». Οπότε αυτός ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου, εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM, Ράδιο Άμφισσα και διάβαζα. Οπότε, το ραδιόφωνο ήταν ένα πολύ μικρόβιο στο αίμα μου, ήθελα να το κάνω, και τα κατάφερα», περιέγραψε

Διαβάστε επίσης

Παντρεύτηκαν Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ

Βικτόρια Μπέκαμ: Αγκαλιά με τον Ντέιβιντ πάνω σε γιοτ