Ηράκλειο: Το θεατρικό παιχνίδι «Η φωνή του Ήλιου» διοργανώνει ο Δήμος το Σάββατο 6 Ιουνίου

Το διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι, «Η φωνή του Ήλιου», διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων και την ομάδα «Άμοθεν» με υπεύθυνη την Παιδαγωγό -Εμψυχώτρια Μαρία (Μαρουλίτα) Σμυρνάκη, το Σάββατο 6 Ιουνίου, 19.30-21.00 στον Κοινωνικό Xώρο των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού(Μονής Αγκαράθου 9).

Πρόκειται για μια ποιητική και συμβολική διαδρομή που συνδέει τους αρχαιοελληνικούς μύθους της Σφίγγας, της Μέδουσας και του Απόλλωνα με τη σύγχρονη πραγματικότητα, πραγματευόμενη το ταξίδι του ανθρώπου από τον φόβο προς τη γνώση, το φως και την εσωτερική αφύπνιση. Η Σφίγγα γίνεται το αίνιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Μέδουσα συμβολίζει τον νου που «πετρώνει» όταν εγκλωβίζεται στον φόβο και στην ύλη. Ο Απόλλωνας και οι Μούσες εκφράζουν την αρμονία, τη μουσική, τη μνήμη και το φως της ψυχής. Η παράσταση δεν δραματοποιεί απλώς μύθους. Δημιουργεί έναν ζωντανό σκηνικό χώρο όπου η φιλοσοφία, η παιδαγωγική, η μουσική και η θεατρική τέχνη συναντούν τα διαχρονικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Συντελεστές: Γιώργος Καραγιαννάκης, Δέσποινα Γιακουμάκη, Ειρήνη Μαραθιανού Εύα Σαρρή, Κωνσταντίνα Φλουρή, Μάγδα Σκουλούδη, Χρύσα Μανουσάκη Καλλιτεχνική & Τεχνική Επιμέλεια: Εικαστικά: Άννα Φραγκάκη, οπτικοακουστικό Υλικό – Μοντάζ, Άρης Μπακαλάκης, Μανώλης Σκύβαλος. Ήχος και Μουσική επιμέλεια, Μαρία Αρβανιτάκη, βοηθός Συντονισμού: Λίτσα Λουμπάκη, εμψύχωση – σκηνοθεσία, Μαρουλίτα (Μαρία Σμυρνάκη).

