ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από 1 μέχρι 5 Ιουνίου

Το χρηματικό ποσό των 69.320.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 72.900 δικαιούχων από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Ιουνίου 2026.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.



Από την ΔΥΠΑ:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.



13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.



19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

