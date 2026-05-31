Εισφορές: Τι αλλάζει από το 2027 και πόσα χρήματα θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι

Με νέα παρέμβαση στο πεδίο του μη μισθολογικού κόστους ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση από τις αρχές του 2027, επιδιώκοντας να δώσει περαιτέρω ώθηση στην αγορά εργασίας, στις προσλήψεις και στις καθαρές αποδοχές εργαζομένων και επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προγραμματισμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, μια αλλαγή που θεωρείται κομβική για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη στήριξη της απασχόλησης.

Το μέτρο αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για σταδιακή αποκλιμάκωση των επιβαρύνσεων στην εργασία, με στόχο η Ελλάδα να προσεγγίσει περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο συνολικό ύψος εισφορών. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα ή η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.

Η νέα μείωση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, θα συμβάλει τόσο στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις όσο και στη βελτίωση των μισθολογικών συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Πώς θα καλυφθεί το κόστος για τον ΕΦΚΑ

Η παρέμβαση συνεπάγεται απώλεια εσόδων για τον ΕΦΚΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 220 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι το δημοσιονομικό κενό μπορεί να καλυφθεί χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις, καθώς τα ασφαλιστικά έσοδα συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η βελτίωση των μέσων αποδοχών αλλά και η άνοδος της απασχόλησης ενισχύουν σημαντικά τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, κάθε αύξηση κατά 1% στον κατώτατο μισθό οδηγεί σε ετήσια ενίσχυση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά περίπου 244 εκατομμύρια ευρώ.

Με δεδομένη την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5%, η οποία εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος θα ενισχυθούν κατά περίπου 630 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται αρκετό ώστε να αντισταθμίσει πλήρως το κόστος της νέας μείωσης εισφορών.

Σημαντική ώθηση στα έσοδα του ΕΦΚΑ φαίνεται επίσης να δίνει η αυξημένη συμμετοχή των εργαζόμενων συνταξιούχων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν πλέον ξεπεράσει τις 300.000, ενισχύοντας τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τον ειδικό πόρο 10% που καταβάλλουν.

Σενάρια για μεγαλύτερη μείωση

Παρότι η βασική κυβερνητική δέσμευση αφορά μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια για πιο γενναία παρέμβαση.

Οι συζητήσεις αφορούν ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, κάτι που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς η κυβέρνηση σταθμίζει προσεκτικά τις δημοσιονομικές αντοχές και τις επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η συνέχιση των μειώσεων στις εισφορές αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν επιβράδυνση.

Η πίεση του μη μισθολογικού κόστους

Η μείωση των εισφορών αποτελεί πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει υψηλή.

Οι εργοδότες επισημαίνουν ότι το συνολικό κόστος ενός εργαζομένου είναι αισθητά μεγαλύτερο από τις καθαρές αποδοχές που τελικά λαμβάνει ο μισθωτός, γεγονός που περιορίζει τόσο τη δυνατότητα αυξήσεων όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του νέου κατώτατου μισθού των 920 ευρώ. Το πραγματικό κόστος για την επιχείρηση ξεπερνά τα 1.120 ευρώ τον μήνα, ενώ ο εργαζόμενος λαμβάνει καθαρά περίπου 771 ευρώ, μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «φορολογική σφήνα», θεωρείται βασικός παράγοντας που επιβαρύνει την αγορά εργασίας και περιορίζει τη δυνατότητα ταχύτερης αύξησης των μισθών.

Ποιες εισφορές επηρεάζονται

Η νέα παρέμβαση δεν πρόκειται να επηρεάσει τις βασικές συνταξιοδοτικές εισφορές, ούτε τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Επίσης, δεν εξετάζεται αλλαγή στην εργοδοτική εισφορά υπέρ ανεργίας.

Οι μειώσεις αναμένεται να προέλθουν κυρίως από τον κλάδο ασθενείας των εργοδοτών αλλά και από τις εργοδοτικές εισφορές που σχετίζονται με την κατάρτιση.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει το συνολικό κόστος εργασίας χωρίς να δημιουργήσει κινδύνους για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ή για τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Η παρέμβαση θεωρείται πιο στοχευμένη σε σχέση με παλαιότερες οριζόντιες μειώσεις, καθώς επιδιώκει να περιορίσει συγκεκριμένες εργοδοτικές επιβαρύνσεις που θεωρούνται υψηλές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εικόνα μετά το 2019

Από το 2019 μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά. Εφόσον εφαρμοστεί και η νέα παρέμβαση του 2027, η συνολική μείωση θα φτάσει περίπου το 5,9%, οδηγώντας το συνολικό ύψος εισφορών κάτω από το 36%.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισφορές αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στο 35,66%, πλησιάζοντας περισσότερο τα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν τελικά αποφασιστεί μεγαλύτερη μείωση, η συνολική αποκλιμάκωση από το 2019 θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και το 6,5%.

Παρά τις μειώσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωζώνης ως προς τις εισφορές εργαζομένων. Με ποσοστό 13,35%, κατατάσσεται τρίτη μετά τη Γερμανία και το Βέλγιο, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 11,8%.

Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, οι Έλληνες εργαζόμενοι παραμένουν επίσης πάνω από τον μέσο όρο, κάτι που διατηρεί ενεργή τη συζήτηση για περαιτέρω παρεμβάσεις στο κόστος εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ταχθεί υπέρ της συνέχισης της πολιτικής μείωσης των εισφορών, υποστηρίζοντας ότι η συστηματική αποκλιμάκωση των βαρών στην εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για διατηρήσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της απασχόλησης και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

