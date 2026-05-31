GOSSIP - LIFESTYLE
Τζένιφερ Λόπεζ: "Είμαι ελεύθερη, έπρεπε να είχα χωρίσει νωρίτερα"
clock 23:00 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

H Jennifer Lopez ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» και μίλησε για την προσωπική της ζωή και άφησε αιχμές για τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν είναι αυτή την περίοδο ελεύθερη, εκείνη απάντησε χαμογελώντας: «Είμαι» και έπειτα πρόσθεσε με νόημα: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος μέχρι τώρα, πίστεψέ με».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2022, ωστόσο η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, το 2024, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2025.

Jennifer Lopez Χωρισμός
