Κρήτη - ΑΔΜΗΕ: Οφέλη στους λογαριασμούς έως 5 δισ. ευρώ από την διασύνδεση Ηράκλειο - Αττική

Οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035 αναμένεται να αποφέρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ηρακλείου – Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Investing in Change: How Crete is being transformed» στα Χανιά.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής διαχείρισης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΗΕ, Γιάννης Μανιάτης, σημαντικά είναι ήδη τα οφέλη από τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου, η οποία από το 2021 μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, μειώνουν το κόστος ηλεκτροδότησης, διευκολύνουν την αξιοποίηση περισσότερης «πράσινης» ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, πριν από τη διασύνδεση οι συμβατικές μονάδες παραγωγής στην Κρήτη εξέπεμπαν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Την ίδια ώρα, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει την αναβάθμιση του εξοπλισμού του δικτύου υψηλής τάσης στο νησί, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών.

