Στο ΠΑΓΝΗ ο 11χρονος που βρεθηκε στο κενό από μεγάλο υψος

Υπό ιατρική παρακολούθηση στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 11χρονο αγόρι που τραυματίστηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο, μετά από πτώση σε ακάλυπτο χώρο βάθους περίπου τριών μέτρων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί κυνηγούσε ένα πτηνό όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, με τη συνδρομή του Διευθυντή του Ακτινολογικού Τμήματος, ο οποίος κλήθηκε εκτάκτως.

Το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ αλλά η εικόνα του δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για προληπτική νοσηλεία.

