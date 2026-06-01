ΔΕΥ.01 Ιου 2026 10:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας που διέφυγε... κινηματογραφικά
Περιπολικό
clock 09:17 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 44χρονου επιχειρηματία στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι βρήκε απειλητικά και υβριστικά σημειώματα από εκείνον, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Αστυνομικοί μετέβησαν την επόμενη ημέρα στην επιχείρησή του προκειμένου να τον συλλάβουν, ωστόσο εκείνος φέρεται να διέφυγε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε όχημα και ανέπτυξε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν τελικά εξαφανιστεί.

Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Στο ΠΑΓΝΗ ο 11χρονος που βρεθηκε στο κενό από μεγάλο υψος

Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επιχειρηματίας Σύλληψη Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis