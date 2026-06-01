Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας που διέφυγε... κινηματογραφικά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 44χρονου επιχειρηματία στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι βρήκε απειλητικά και υβριστικά σημειώματα από εκείνον, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Αστυνομικοί μετέβησαν την επόμενη ημέρα στην επιχείρησή του προκειμένου να τον συλλάβουν, ωστόσο εκείνος φέρεται να διέφυγε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε όχημα και ανέπτυξε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν τελικά εξαφανιστεί.

Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.

