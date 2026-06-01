Το πιο απλό σνακ στο διάσημο ... σαντουϊτσάδικο

Ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό εγχείρημα στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν απαιτεί πάντα πρωτοτυπία ή περίπλοκες συνταγές. Το «Buterbrodik 66», ένα μικρό σαντουιτσάδικο που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, στηρίζει ολόκληρη τη λειτουργία του στα πιο απλά σάντουιτς που μπορεί να φτιάξει κανείς στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μόνο ψωμί, βούτυρο, τυρί, σαλάμι ή αυγό.

Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική των καταστημάτων εστίασης που αναζητούν διαρκώς νέες γεύσεις και ευφάνταστους συνδυασμούς για να ξεχωρίσουν, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης επέλεξαν να επενδύσουν στην απλότητα και τη νοσταλγία. Τα σάντουιτς πωλούνται προς 100 ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,3 δολάρια, και παραπέμπουν στα λιτά γεύματα που συνόδευσαν την καθημερινότητα πολλών πολιτών στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Αλεξέι Πετράτσεφ, ανέφερε ότι η ιδέα ξεκίνησε αρχικά ως ένας μικρός πάγκος με στόχο να προσφέρει φθηνό φαγητό και να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου. Η ανταπόκριση ήταν τέτοια ώστε η δραστηριότητα εξελίχθηκε σε κανονικό κατάστημα, το οποίο λειτουργεί σήμερα σε περιοχή έξω από το κέντρο της πόλης, σε κτίριο που δεν προσέλκυε το ενδιαφέρον άλλων επαγγελματιών, διατηρώντας έτσι χαμηλό το λειτουργικό κόστος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο της τιμολόγησης. Όπως αποκάλυψε ο Πετράτσεφ, όταν τα σάντουιτς πωλούνταν προς 50 ρούβλια, αρκετοί πελάτες αντιμετώπιζαν με δυσπιστία το προϊόν λόγω της πολύ χαμηλής τιμής. Όταν όμως η τιμή αυξήθηκε στα 100 ρούβλια, η αντίδραση του κοινού άλλαξε και οι πωλήσεις βελτιώθηκαν αισθητά.

Παρότι τα προϊόντα του καταστήματος απέχουν πολύ από τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις, οι κριτικές των πελατών δείχνουν ότι πολλοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για μια γεύση που τους θυμίζει τα παιδικά τους χρόνια ή απλώς για την ευκολία ενός έτοιμου σνακ. Άλλωστε, όπως σχολιάζουν αρκετοί, η αγορά ενός απλού σάντουιτς κοστίζει λιγότερο κόπο από το να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα υλικά και να το ετοιμάσουν μόνοι τους στο σπίτι.

