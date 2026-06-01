Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Αλλαγές στη συμφωνία προτείνει η Τεχεράνη

Το Ιράν προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτεινόμενου συμφωνητικού, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις γύρω από το κείμενο βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία, εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής:

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου , δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ από την έναρξη της «κατάπαυσης του πυρός» στις 16 Απριλίου.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Αμπασίγιε του Λιβάνου και δεκάδες τραυματίστηκαν σε πολλαπλές επιθέσεις.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο» και έκρινε ότι «επείγει να σιγήσουν τα όπλα, όλα και οριστικά».

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Σ.Α. του ΟΗΕ για τον Λίβανο.

