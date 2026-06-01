Βιάννος: Δράση οδικής ασφάλειας για τους μαθητές

Μια νέα δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια διοργανώνεται από την Διεύθυνση Τροχαίας Ηρακλείου και το Δήμο Βιάννου, στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης που πραγματοποιείται.

Έτσι μετά από την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, μια ακόμη λαμβάνει χώρα την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου, με στόχο την Εκπαίδευση σχετικά με την οδική ασφάλεια, την Πρόληψη από τις νεαρές ηλικίες και την τήρηση του ΚΟΚ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της ενίσχυσης της κυκλοφοριακής Παιδείας από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, στη διάρκεια της παρουσίας τους, θα αναπτύξουν στους μαθητές του σχολείου θέματα όπως:

• Η σωστή διάβαση πεζών.

• Η χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

• Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας .

• Ο ρόλος της προσοχής και της υπευθυνότητας στην καθημερινή μετακίνηση