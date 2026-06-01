Ρέππας: «Ήταν εγκληματικό λάθος που δεν επιτρέπαμε να παιχτούν σε επαναλήψεις οι «3 Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν»

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου βρέθηκαν καλεσμένοι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και παραδέχθηκαν πόσο λάθος ήταν η απόφασή τους να μην επιτρέπουν για χρόνια τις σειρές τους να προβάλλονται σε επανάληψη.

«Κοίταξε να δεις, είμαστε και λίγο τυχεροί. Κι όλο αυτό που κάναμε τότε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης… Γιατί πιστεύω ότι ήταν εκείνη η εποχή τέτοια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, αν οι «Χάριτες» γίνονταν δέκα χρόνια μετά, αν θα είχαν την ίδια επιτυχία» ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Παπαθανασίου.

«Δεν επιτρέπαμε στις «Τρεις Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν» να ξαναπαίζονται. Ήταν έγκλημα! Εντάξει, όποιος κάνει (δουλειά) κάνει και λάθη. Αυτό ήτανε εγκληματικό λάθος. Αλλά γιατί να μην είχαμε κι εμείς ας πούμε, όπως έχει, ας πούμε, ο Χάρης Ρώμας, ας πούμε, το «Κωνσταντίνου και Ελένης»… να είχαμε κι εμείς τις «Τρεις Χάριτες». Που είναι σήμα κατατεθέν του ΑΝΤ1, ας πούμε; ΑΝΤ1 βάζεις να δεις «Κωνσταντίνου και Ελένης. Στερήσαμε από το έργο μας, την αναπνοή σε καινούργιο τηλεοπτικό κοινό» τόνισε ο Μιχάλης Ρέππας

